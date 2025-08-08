FOTO: Tensión en La Voz Argentina: Lali Espósito echó a tres participantes y pidió que no se "justifiquen"

Lali Espósito vivió un momento de tensión en La Voz Argentina al dejar fuera de su equipo a las participantes Malena Bon y Belén Muñoz, y Mía Martins, les pidió que “no subestimen” la canción que interpretaron y Ale Sergi del dúo Miranda también se sumó al cruce al señalar que la presentación estaba “bien para TikTok”.

El dúo M&B se enfrentó con Martins y entonaron “Contigo” de Karol G y Tiesto. Los primeros en brindar la devolución, fueron los Miranda y Sergi sostuvo: “Hicieron un buen grupo entre las tres, pero no sentimos que ninguna, desde lo individual, haga algo fabuloso”.

“Estaba bien para TikTok ponele, pero quizás para una presentación en este escenario, sentimos que le faltó un poco. Hubo momentos en que no estuvieron tan juntos del todo. Pensamos que la iban a romper y no sucedió”, concluyó el cantante frente al silencio de Juliana Gattas.

Por su parte, el dúo que estaba en el escenario retrucó: “Es difícil. Fuerte. Puede ser que hubo poco ensayo, pudimos hacerlo cada una por separado. También siento que había que trabajar más eso, pero también creo que no es el estilo de ninguna de las tres que no conocíamos la canción”.

Mientras que la solista añadió: “Personalmente me pasó que simplemente no es una canción que, aunque sea la gracia de la batalla enfrentar el desafío me ayudó, pero se me hizo muy difícil exprimir el jugo vocal a la canción. Siento que las divisiones fueron complicadas”.

A lo que Sergi refutó: “A veces las canciones de pop, de baile, uno las subestima por no ser una canción de sentimiento. Sin embargo, son las más difíciles de cantar porque con poquitos ingredientes hay que ir a lo simple de cualquier ser humano, que es provocar alegría en el cuerpo, que parece algo muy simple, pero no, hay un camino musical para llegar ahí”.

“Cuando no lo conseguís, quedás a mitad de camino y no termina de ser un espectáculo. Hay que buscarlo en no exprimirlo para lucirse, sino conectar con la sensación tan linda. Faltó ese ingrediente que es cuestión de buscarlo y orientarse”, concluyó el artista.

Por último, fue el turno de Espósito, coach de las participantes: “No hay excusas, a veces algo pasa o no, transmite o no. Lo peor que puede hacer uno es subestimar una canción porque no la conocés o no es lo que solés cantar. Con mi equipo, pensamos en este junte para que estén cómodas las tres y me sorprende escuchar que ninguna lo estaba del todo”.

“Me interesaba mucho ver esta dinámica, me decepcionó mucho la de Male y Belén porque sí cantan juntas y pasaron cositas de afinación graves. Entiendo a Mía que no estabas tan en tu zona de confort cuando antes cantaste una canción en francés de otro color. Sin embargo lo hiciste bien”, continuó Espósito.

“Ninguna se lució. Retrocedieron un poco desde su audición. Ninguna lo hizo tan bien como antes. Trato de pensar hacia adelante y no sólo en la performance, sino en las cosas que cada una dijo o justificó en base a la presentación”.

“Con total respeto, quiero decirles que no estoy tan de acuerdo con lo que dijeron y que tampoco lo pudieron sostener con la perfo, así que en esta oportunidad no me voy a quedar con ninguna de las tres. Se va a poner cada vez más difícil y sobre las canciones que se dan, no puede haber justificación, sino que tiene que haber un hambre voraz de seguir adelante en el show”, concluyó Lali.