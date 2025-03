Tamara Paganini, exparticipante de Gran Hermano, relata su difícil experiencia tras el reality

FOTO: ?? #EstoPasó | HABLA POR PRIMERA VEZ TAMARA PAGANINI, EX GRAN HERMANO Y AMIGA DE "LA COLO"

Tamara Paganini, quien participó en la primera edición de Gran Hermano, expresó su indignación por la muerte de Verónica Zanzul, conocida como "La Colo", quien también fue su compañera en el reality y su amiga personal durante años.

La reciente muerte de Verónica, a los 48 años, ha motivado a Tamara a compartir su angustiante experiencia tras el programa. Durante una entrevista con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, ella reveló el impacto que el reality tuvo en su vida y cómo no pudo sobreponerse tras su salida del ciclo emitido por Telefe.

"Yo pensé tres veces en hacerlo, de hecho, tenía tres cartas escritas por si en algún momento decidía tomar la drástica decisión. Lamentablemente, no sabía cuándo tendría el valor para llevarlo a cabo y las guardaba como despedida", aseguró Paganini, visibilizando el sufrimiento que atravesó.

Además, enfatizó: "El amor no cura todo, se necesitan profesionales. Mi mamá tenía muchísimo amor, yo también, pero aun así tanteé la idea de tirarme debajo de un tren. Sin embargo, Gran Hermano no es responsable, pues no tiene la obligación de cuidar a los participantes ya que es un negocio".

Tamara también recordó que después de abandonar la casa, su vida se volvió insostenible: "No encontraba trabajo, ni siquiera podía salir a la calle. Una vez, incluso, me disfracé de hombre para evitar ser reconocida. Después de cada edición siempre hay alguien que enfrenta ataques de pánico o problemas graves, es terrible".

En relación a Verónica, Tamara mencionó: "Ella tenía problemas con el alcohol, pero de la misma forma nosotros todos enfrentamos distintas dificultades, es parte de la experiencia".