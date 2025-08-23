En vivo

Espectáculos

Tamara Báez aceptó un acuerdo con L-Gante por la manutención de su hija

La influencer se quedó con menos del 30% de la deuda total que el músico tenía por la manutención de su hija, acordando 6.750.000 pesos argentinos.

23/08/2025 | 11:25Redacción Cadena 3

FOTO: Exclusivo: Tamara Báez aceptó migajas de L-Gante, con nuevo abogado de por medio

La influencer Tamara Báez llegó a un acuerdo con el músico Elián Valenzuela -más conocido como L-Gante- en donde aceptó el 30% del dinero que el intérprete debía de manutención por su hija Jamaica, según informó a la Agencia Noticias Argentinas el abogado Juan Pablo Merlo.

El cantante se encuentra aún en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos por el atraso en la cuota mensual de US$5 mil -más de seis millones de pesos argentinos- esto le impidió salir del país y debió cancelar shows en el exterior, lo que generó enojo por parte de las productoras y conflictos laborales.

Según Merlo, en conversación con esta agencia, el intérprete de cumbia 420 habría “convencido” a Báez, a través del vínculo que aún tienen -idas y vueltas en su noviazgo- para que firme un acuerdo por $6.750.000 -en pesos-.

La información a Merlo llegó al letrado a través de Nicolás Payarola, defensor de Valenzuela. “Que me lo diga Tamara”, señaló Juan Pablo que le reclamó a su colega. Sin embargo, según explicó el ex representante legal de Tamara, la influencer ya cuenta con un nuevo abogado y tras llevar contra las cuerdas al intérprete, quedó fuera del caso.

“Payarola me dijo que ya estaban los dos en la cama con la nena y que Tamara estaba por firmar”, explicó el representante legal a NA, al tiempo que desmintió la fotografía difundida en las últimas horas y señaló que la conciliación que se esperaba, no fue llevada a cabo.

“Todavía no presentaron un acuerdo -en términos legales- y Payarola me dijo que Tamara aceptó 2 millones - de pesos- y le habrían hecho firmar”, destacó el letrado y sostuvo que su ex clienta “tiene vergüenza” de hablarle y no le contesta los mensajes.

Lectura rápida

¿Qué acuerdo firmó Tamara Báez? Firmó un acuerdo donde aceptó el 30% de la deuda que L-Gante tenía por la manutención de su hija Jamaica.

¿Quién es el abogado de L-Gante? El abogado de L-Gante es Nicolás Payarola, quien participó en las negociaciones.

¿Qué monto se acordó? Se acordó un monto de 6.750.000 pesos argentinos.

¿Por qué L-Gante no puede salir del país? L-Gante no pudo salir del país debido a su situación en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

¿Cuál fue la reacción del abogado de Tamara? El abogado de Tamara indicó que el acuerdo no fue presentado formalmente y que ella tiene vergüenza de comunicarse.

[Fuente: Noticias Argentinas]

