Shakira se llevó el Grammy al Mejor Álbum Latino y se lo dedicó a los migrantes

Shakria y su último proyecto de estudio, "Las mujeres ya no lloran", se llevaron este domingo el Grammy al Mejor Álbum Latino.



La colombiana que estaba celebrando su cumpleaños 48, recibió el galardón de su colega Jennifer López, con quien hace cinco años coincidieron en la presentación del show de medio tiempo del Super Bowl 2020.

En su discurso de agradecimiento, Shakira dedicó el galardón a sus hermanos migrantes tras la difícil situación que están viviendo en Estados Unidos debido a las nuevas medidas políticas del presidente Donald Trump.

Thank you for this Best Latin Pop Album, I had so much fun with this performance!



To be surrounded by so many great artists and friends in one of the best Grammy editions of all time was a dream.



Can’t wait to see you in May on my tour #LMYNLWorldTour in the US!#GRAMMYs pic.twitter.com/2btgro1nJ0