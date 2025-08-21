Shakira encendió las redes con sus fotos meditando en México

Shakira está batiendo todos los récords en venta de entradas alrededor del mundo con su show "Las Mujeres Ya No lloran World Tour", que por estos días está presentando en varias ciudades de México, con muchísima repercusión.

Pero en las últimas horas, la cantante colombiana fue sorprendida durante un descanso en las playas de Los Cabos, en Baja California Sur, y sus fotos encendieron las redes sociales.

Shakira, a los 48 años, luce una figura envidiable, además de un estado físico impecable ya que se preparó exhaustivamente para los bailes que realiza en sus presentaciones.

La artista salió de su habitación de hotel casi al amanecer y sin una gota de maquillaje hizo yoga y meditó en la playa, mientras descansa para volver a los escenarios este 23 de agosto en la ciudad de Monterrey.

Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito”, “Shakira-BZRP Music Session #53”, entre muchas otras.

En marzo pasó por Argentina con un éxito arrollador agotando todas las localidades en el Campo Argentino de Polo, donde ofreció dos shows impecables. El anuncio de su regreso y la locura en la venta de tickets donde se agotaron todas las entradas para sus dos fechas en Estadio Vélez, confirma una vez más el estrecho vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar esta etapa.

En medio de una euforia absoluta, la superestrella global Shakira agotó todas para los dos shows que realizará el 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez.