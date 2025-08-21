En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Shakira encendió las redes con sus fotos meditando en México

La cantante fue sorprendida en un descanso de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

21/08/2025 | 14:48Redacción Cadena 3

FOTO: El descanso de Shakira en Los Cabos/Fotografía: Redes

Shakira está batiendo todos los récords en venta de entradas alrededor del mundo con su show "Las Mujeres Ya No lloran World Tour", que por estos días está presentando en varias ciudades de México, con muchísima repercusión.

Pero en las últimas horas, la cantante colombiana fue sorprendida durante un descanso en las playas de Los Cabos, en Baja California Sur, y sus fotos encendieron las redes sociales.

Shakira, a los 48 años, luce una figura envidiable, además de un estado físico impecable ya que se preparó exhaustivamente para los bailes que realiza en sus presentaciones.

La artista salió de su habitación de hotel casi al amanecer y sin una gota de maquillaje hizo yoga y meditó en la playa, mientras descansa para volver a los escenarios este 23 de agosto en la ciudad de Monterrey.

Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito”, “Shakira-BZRP Music Session #53”, entre muchas otras.

En marzo pasó por Argentina con un éxito arrollador agotando todas las localidades en el Campo Argentino de Polo, donde ofreció dos shows impecables. El anuncio de su regreso y la locura en la venta de tickets donde se agotaron todas las entradas para sus dos fechas en Estadio Vélez, confirma una vez más el estrecho vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar esta etapa.

En medio de una euforia absoluta, la superestrella global Shakira agotó todas para los dos shows que realizará el 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez.

Lectura rápida

¿Qué hizo Shakira en México? Meditó y realizó yoga en la playa de Los Cabos.

¿Dónde se encuentra Shakira actualmente? En varias ciudades de México, presentando su gira.

¿Cuál es el nombre de su gira? "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

¿Cuándo se presentará nuevamente? El 23 de agosto en Monterrey.

¿Qué vínculo tiene Shakira con Argentina? Un estrecho vínculo, ya que agotó entradas en varias presentaciones allí.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho