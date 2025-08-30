Santiago Korovsky y Celeste Cid, amor en la cancha y pasión por San Lorenzo

Santiago Korovsky y Celeste Cid vivieron una tarde a puro fútbol en el estadio Pedro Bidegain, donde San Lorenzo recibió a Huracán en una nueva edición del clásico porteño.

El creador y protagonista de División Palermo fue invitado por el club de sus amores para recibir un reconocimiento especial antes del partido. Y no estuvo solo, lo acompañaron su pareja, Celeste Cid, y su papá, Gustavo, en una emotiva reunión familiar.

Antes del homenaje, las cámaras captaron escenas de pura ternura entre Santiago y Celeste porque se sacaron fotos en el campo de juego, además de sonrisas a las tribunas y miradas cómplices. Ella, en modo fan total, no dejó pasar la oportunidad de registrar a su novio en el corazón de la cancha, mientras él recibía el cariño del club.

Desde las redes oficiales de San Lorenzo no tardaron en destacar la visita del actor. “El genial Santiago Korovsky, director y protagonista de División Palermo, es un Cuervo de ley que vive a full la previa del clásico”, escribieron en un posteo, donde también resaltaron la presencia de su padre. “Vino al Bidegain junto a su padre, Gustavo, y nos llenó de buena onda y alegría”.

Finalmente, el propio Santiago respondió en los comentarios con una escueta frase, pero siguió demostrando su cariño de hincha.“Vamos Ciclón. Gracias”, escribió.