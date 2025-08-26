En vivo

Espectáculos

Santiago del Moro se iría de Telefe tras no renovar contrato para Gran Hermano

El conductor ya no estaría al frente de "Gran Hermano". La nueva edición comenzaría a fin de año.

26/08/2025 | 13:54Redacción Cadena 3

FOTO: Santiago del Moro se alejaría de Telefe

Santiago del Moro estaría por irse de Telefe, tras no arreglar su próximo contrato con el canal para estar al frente de la nueva edición de "Gran Hermano", que empezaría a fin de este año.

Según informaron en "Intrusos", Del Moro ya no seguiría en el canal, aunque tampoco estaría negociando con otra señal ya que la decisión habría sido muy reciente.

Lo cierto es que los castings para el reality no están avanzando ya que Del Moro tenía mucha injerencia en la elección de los participantes. La siguiente edición contará con algunos famosos en el juego.

Santiago del Moro condujo las últimas tres ediciones de “Gran Hermano” y será quien conduzca la entrega de los Premios Martin Fierro de televisión el próximo 28 de septiembre.

Lectura rápida

¿Quién se iría de Telefe?
Santiago del Moro estaría por dejar el canal.

¿Por qué se va?
No logró arreglar su contrato para la nueva edición de "Gran Hermano".

¿Cuándo comenzaría la nueva edición?
La nueva edición empezaría a fin de este año.

¿Qué pasará con los castings?
No están avanzando porque Del Moro tenía injerencia en la elección de los participantes.

¿Qué evento conducirá Del Moro próximamente?
Conducirá la entrega de los Premios Martin Fierro el 28 de septiembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

