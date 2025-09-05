Rusherking le responde a Ángela Torres: "Hasta acá me guardé mi opinión"
El cantante le dedicó tuits a su ex pareja.
05/09/2025 | 10:48Redacción Cadena 3
FOTO: Rusherking le responde a Ángela Torres: "Hasta acá me guardé mi opinión"
Rusherking reaccionó a las polémicas declaraciones de su ex pareja Ángela Torres en Luzu, donde mencionó que él no era justo a la hora de pagar las citas. El cantante explotó y le dedicó tuits, remarcando su cansancio por la exposición.
A raíz de la viralización de los comentarios de la cantante, el santiagueño utilizó sus redes sociales para ponerle un pare a la situación: “Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”.
De esta forma, manifestó su enojo ante las recientes repercusiones que tuvo las declaraciones de su ex.
Por último, el cantante buscó diferenciarse de la actitud de quien fue su pareja: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido jeje”.
Lectura rápida
¿Cuál fue la reacción de Rusherking? El cantante respondió a las declaraciones de Ángela Torres sobre su vida personal.
¿Qué mencionó Ángela Torres? La actriz declaró que Rusherking no era justo al momento de pagar las citas.
¿Cómo se sintió Rusherking? Expresó su cansancio por la exposición mediática y su deseo de mantener la privacidad.
¿Qué tuits publicó Rusherking? Resaltó que se había guardado su opinión, pero indicó que ya había suficiente exposición.
¿Cuál fue su mensaje final? Dijo que estaba tranquilo y que no le interesaba hablar más del tema.
[Fuente: Noticias Argentinas]