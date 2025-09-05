FOTO: Rusherking le responde a Ángela Torres: "Hasta acá me guardé mi opinión"

Rusherking reaccionó a las polémicas declaraciones de su ex pareja Ángela Torres en Luzu, donde mencionó que él no era justo a la hora de pagar las citas. El cantante explotó y le dedicó tuits, remarcando su cansancio por la exposición.

A raíz de la viralización de los comentarios de la cantante, el santiagueño utilizó sus redes sociales para ponerle un pare a la situación: “Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”.

De esta forma, manifestó su enojo ante las recientes repercusiones que tuvo las declaraciones de su ex.

Por último, el cantante buscó diferenciarse de la actitud de quien fue su pareja: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido jeje”.