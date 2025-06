Rosmery Macurana, estilista de Milei, disparó duras críticas a Yuyito González

Durante las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez, Yuyito González se convirtió en el centro de la atención mediática. Yuyito había dejado entrever que había descubierto "cosas horrendas" que la llevaron a finalizar su vínculo con Milei.

A pesar de esto, la conductora afirmó sentirse aliviada al ver que otra mujer era mencionada en relación a su ex pareja, insinuando que tras su apodo de "La Oscurita" nada le importaba.

Rosmery Macurana, una de las mejores amigas y la estilista del presidente, hizo declaraciones explosivas, afirmando que la ruptura entre Yuyito y Javier ocurrió porque ella creía erróneamente que Rosmery había interferido revisando el celular de Milei.

En una entrevista para Puro Show (El Trece), Macurana respondió sin tapujos las insinuaciones de González, afirmando: “Ella tiene una mente oscura, es totalmente oscura por dentro. Era extremadamente celosa, y revisó su teléfono tras una discusión por unos mensajes míos con él, pero no hubo nada más”.

Además, agregó: “Es una mujer muy sola, que nunca fue feliz, desde mi punto de vista”. Macurana también la acusó de ser la causante de la separación entre Milei y Fátima: “Ella generó la ruptura entre ellos, justo un mes después de que se separaron, apareció por ahí luego de una entrevista donde estaba atrevida… es evidente”.

La estilista continuó, afirmando que Yuyito evita hablar ante las cámaras para no revelar su comportamiento tóxico: “Ella no habla porque no está dispuesta a contar lo que sucedió, incluyendo lo de los teléfonos. Yuyito sintió que Javier fue infiel, pero eso no fue así; él realmente la quería, pero jamás se propuso casarse con ella, aunque esa era su obsesión”.

Sobre la supuesta reconciliación entre Javier y Fátima, Rosmery se mostró optimista: “No sé si volvieron, pero parece que se están viendo, la vi a Fátima con una mirada peculiar. Me enteré que a Javier le acercaron a alguien de su pasado porque él es hombre; no pensé que fuera Fátima, ya que él siempre dijo que no vuelve con las mismas”.