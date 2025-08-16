Rocío Marengo emocionó en la mesa de Mirtha Legrand al contar su embarazo

Rocío Marengo fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha y vivió un momento muy especial durante la emisión. Mirtha Legrand la felicitó al aire por su embarazo, y la modelo aprovechó para compartir la emotiva historia de cómo se enteró de la noticia.

“Yo quería venir acá a tu mesa para que me traigas suerte”, le dijo con una gran sonrisa a la conductora, quien se mostró feliz por la visita y por el presente de Marengo.

La modelo reveló que el momento en que recibió la confirmación del embarazo fue inesperado ya que se encontraba de invitada en los almuerzos de Juana Viale. “Me enteré en el programa de Juana. Antes me había ido a hacerme el análisis de sangre y le dije a mi médica que iba a estar grabando hasta un determinado horario”.

Sin embargo, su doctora decidió escribirle antes de lo previsto. “Me mandó un mensaje para preguntarme si ya estaba libre. Le respondí que sí, quería saberlo, así me sacaba el tema de encima. Y mentira, porque yo estaba todavía en el programa”, recordó entre risas.

Fue entonces cuando llegó la noticia que cambiaría su vida: “Me confirmó: ‘Estás embarazada’. Me largué a llorar. Fue hermoso”, expresó conmovida, mientras Mirtha y el resto de los invitados la felicitaban.