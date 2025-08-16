Rocío Marengo emocionó en la mesa de Mirtha Legrand al contar su embarazo
La modelo fue felicitada por Mirtha Legrand durante su participación en La Noche de Mirtha y relató el inesperado momento en que recibió la confirmación.
16/08/2025 | 22:36Redacción Cadena 3
FOTO: Foto: @eltrecetv.
Rocío Marengo fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha y vivió un momento muy especial durante la emisión. Mirtha Legrand la felicitó al aire por su embarazo, y la modelo aprovechó para compartir la emotiva historia de cómo se enteró de la noticia.
“Yo quería venir acá a tu mesa para que me traigas suerte”, le dijo con una gran sonrisa a la conductora, quien se mostró feliz por la visita y por el presente de Marengo.
La modelo reveló que el momento en que recibió la confirmación del embarazo fue inesperado ya que se encontraba de invitada en los almuerzos de Juana Viale. “Me enteré en el programa de Juana. Antes me había ido a hacerme el análisis de sangre y le dije a mi médica que iba a estar grabando hasta un determinado horario”.
Sin embargo, su doctora decidió escribirle antes de lo previsto. “Me mandó un mensaje para preguntarme si ya estaba libre. Le respondí que sí, quería saberlo, así me sacaba el tema de encima. Y mentira, porque yo estaba todavía en el programa”, recordó entre risas.
Fue entonces cuando llegó la noticia que cambiaría su vida: “Me confirmó: ‘Estás embarazada’. Me largué a llorar. Fue hermoso”, expresó conmovida, mientras Mirtha y el resto de los invitados la felicitaban.
Lectura rápida
¿Quién fue la invitada especial en La Noche de Mirtha?
La invitada fue Rocío Marengo.
¿Qué anunció en el programa?
Anunció que está embarazada.
¿Cómo se enteró de su embarazo?
Se enteró mientras era invitada en el programa de Juana Viale.
¿Qué sentía al recibir la noticia?
Sentía una gran emoción y lloró al recibir la confirmación.
¿A quién felicitó durante el programa?
Mirtha Legrand la felicitó durante su participación.
[Fuente: Noticias Argentinas]