Roberto Pettinato criticó a Mario Pergolini y lo instó a salir de la televisión

Roberto Pettinato volvió a tomar su histrionismo por las astas e hizo tambalear las críticas contra Mario Pergolini, a quien le dedicó la frase “Amigo, salí de ahí” y le advirtió que “se está ahogando”, en el marco de su regreso a la televisión, tras haber asegurado que la pantalla chica “se estaba muriendo”.

En principio, Pettinato señaló que “nunca” sintonizó el programa de su par: “Vi La voz argentina ese día. Tampoco lo miraba antes, ni pondría CQC”. Al tiempo que ironizó: “Algo a favor de este pobre hombre, bueno, justamente pobre no. Como todo hombre millonario se llena de deudas, pero después se las arreglan”.

En un sentido más técnico, apuntó: “Son programas muy difíciles de hacer. El mundo del espectáculo es como una mosca que nada en champagne, está en la locura de las burbujas y no se da cuenta que se está ahogando”. En la misma línea del espectáculo, retomó: “Hay gente que se mete en cosas que no son”.

Asimismo, no dejó pasar su posible regreso a la televisión, aunque no dejó de lado las chicanas: “Ahora que se lo dieron a él, seguramente me van a llamar porque gracias a Mario, van a decir ‘El único era Roberto’. Roberto es diez veces más barato y estaremos por un tiempo también”.

Cuando Pergolini redebutó en el medio, aseguró que pidió tres cosas: dinero, dinero y dinero. Ante esto, Roberto no se guardó el palito: “Otra cosa, no creo que pueda pedir porque ya Dios no lo escucha ¿Qué va a pedir, talento? Dios dice ‘Ya te dí la oportunidad, era en La TV ataca’”.

Respecto a las constantes críticas, el showman cerró: “Si viene de mí, tiene que aprender y pensar que es bueno que yo me haya fijado en él, si viene de cualquiera no. Como se dice hoy, ‘Amigo, salí de ahí’”.