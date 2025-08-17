En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Estadio 3

Def. y Justicia vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Rating del sábado: Mirtha Legrand y Iván de Pineda en una noche competitiva

El clásico estuvo más parejo que nunca. Pasapalabra lideró el rating, mientras que La Noche de Mirtha se acercó en la audiencia y la competencia fue intensa.

17/08/2025 | 10:52Redacción Cadena 3

FOTO: Foto: eltrecetv.

El clásico de cada sábado por la noche de esta temporada estuvo más parejo que nunca. Mirtha Legrand le volvió a pisar los talones a Iván de Pineda. Pasapalabra fue lo más visto del día con un promedio de 4.9, seguido por La Noche de Mirtha que logró una media de 4.6.

El podio lo completó el cine de El Trece con 4.4. Iván con la otra emisión de Pasapalabra consiguió una marca de 4.1, y no entró y cerró el Top 5 de este sábado. La exposición contante está dañando al comodín de Telefe.

Mirtha sigue cosechando buenos números, si bien bajó 3 décimas con respecto al sábado pasado. Luego de una primera mitad de año donde el duelo entre ambos no era parejo, las “Mesazas” están mejorando y logrando nuevamente una paridad que le hace muy bien a la competencia televisiva.

De hecho, gracias la performance de Mirtha y el cine, Canal 13 quedó muy cerca del canal de las pelotas en la batalla de los canales. Telefe tuvo un acumulado diario de 4.0, contra 3.7 de Eltrece.

Lectura rápida

¿Cuál fue el programa más visto el sábado? Pasapalabra lideró el rating con un promedio de 4.9.

¿Cómo le fue a Mirtha Legrand? La Noche de Mirtha alcanzó una media de 4.6, cerca de Iván de Pineda.

¿Cómo fue la competencia entre los canales? Canal 13 quedó muy cerca de Telefe en la batalla de los canales.

¿Cuál fue el promedio de Telefe? Telefe tuvo un acumulado diario de 4.0.

¿Cómo se compara esta semana con la anterior? Mirtha bajó 3 décimas con respecto al sábado pasado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho