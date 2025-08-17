Rating del sábado: Mirtha Legrand y Iván de Pineda en una noche competitiva
El clásico estuvo más parejo que nunca. Pasapalabra lideró el rating, mientras que La Noche de Mirtha se acercó en la audiencia y la competencia fue intensa.
El clásico de cada sábado por la noche de esta temporada estuvo más parejo que nunca. Mirtha Legrand le volvió a pisar los talones a Iván de Pineda. Pasapalabra fue lo más visto del día con un promedio de 4.9, seguido por La Noche de Mirtha que logró una media de 4.6.
El podio lo completó el cine de El Trece con 4.4. Iván con la otra emisión de Pasapalabra consiguió una marca de 4.1, y no entró y cerró el Top 5 de este sábado. La exposición contante está dañando al comodín de Telefe.
Mirtha sigue cosechando buenos números, si bien bajó 3 décimas con respecto al sábado pasado. Luego de una primera mitad de año donde el duelo entre ambos no era parejo, las “Mesazas” están mejorando y logrando nuevamente una paridad que le hace muy bien a la competencia televisiva.
De hecho, gracias la performance de Mirtha y el cine, Canal 13 quedó muy cerca del canal de las pelotas en la batalla de los canales. Telefe tuvo un acumulado diario de 4.0, contra 3.7 de Eltrece.
