Rating de la TV: La Voz, Juana Viale, Marley, La Peña de Morfi y Susana Roccasalvo
Estos fueron los números más destacados.
25/08/2025 | 11:57Redacción Cadena 3
FOTO: La Voz Argentina, siempre lo más visto.
La Voz Argentina, nuevamente lo más visto de la televisión abierta este domingo, midió 11.0 puntos. Sumó un punto al rating de la emisión pasada. Por su parte, Almorzando con Juana hizo 3.1 puntos. Restó 4 décimas al programa del domingo pasado, pero fue lo más visto en el canal.
En El Nueve Susana Roccasalvo y su Implacables marcó 1.4 puntos. Teniendo en cuenta la cifra de la emisión pasada, escaló 3 décimas y fue lo más elegido del canal.
Volviendo al canal de las pelotas, La Peña de Morfi cosechó 4.6 puntos subiendo 9 décimas al promedio anterior. Por el mundo logró 9.3 puntos. En comparación al rating del día viernes, ascendió 1.5 puntos. Fue lo segundo más visto en la emisora.
[Fuente: Noticias Argentinas]