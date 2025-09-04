Quién es Eugenia Quevedo, la voz de La Banda de Carlitos que cantará el himno en la despedida de Messi
Nacida en San Luis y criada en Córdoba, la cantante de 33 años es una de las figuras del cuarteto. Ganó un Premio Gardel en 2017.
04/09/2025 | 15:35Redacción Cadena 3
FOTO: La Banda de Carlitos y Euge Quevedo (NA)
María Eugenia Quevedo, la artista elegida para entonar el Himno Nacional en el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina, es una de las voces femeninas más reconocidas del cuarteto actual y la cantante principal de la popular banda cordobesa La Banda de Carlitos.
Según supo Noticias Argentinas, Quevedo, de 33 años, nació en San Luis pero se crio en la Provincia de Córdoba, donde desarrolló su carrera musical desde muy joven. Su primera aparición pública fue en el programa de talentos "El cantorcito" del Canal 12 de Córdoba, donde llegó a la final.
Apodada "La Muela", la cantante cuenta con varios álbumes como solista y un importante reconocimiento de la industria. En 2017, ganó el Premio Carlos Gardel en la categoría "Mejor álbum nuevo artista tropical" por su disco "No Ha Sido Fácil".
Actualmente, su carrera está ligada a La Banda de Carlitos (LBC), donde se desempeña como la principal voz femenina, consolidándose como una de las grandes figuras de la música popular de Córdoba. Su elección para cantar el himno esta noche la pone en una vidriera nacional en uno de los eventos deportivos más emotivos del año.
[Fuente: Noticias Argentinas]