Qué dijo Mónica Gutiérrez sobre el insólito blooper en vivo de su marido

La periodista Mónica Gutiérrez habló públicamente sobre el momento en el que, mientras daba una nota vía Zoom desde su casa, apareció detrás de ella su marido completamente desnudo.

“Primero quiero pedirle disculpas a la audiencia. Es una cosa divertida, si es que podemos ponerlo en ese plano”, comenzó en diálogo con TN.

"No me di cuenta cuando estaba al aire, hasta que en un momento una productora me puso un stop y me preguntó si quería aclarar algo. No entendía qué tenía que aclarar, hasta que me dijo que el blooper se viralizó", aclaró sobre el hombre que aparece en el video, que es Alejandro Gawianski, su esposo.

Y agregó: "Cuando me di cuenta me saltaron lágrimas, no entendí si eran de llanto o de risa. Decí que es mi marido y el padre de mis tres hijos. Pobre, tuvo un bautismo de fuego en las redes", comentó.

"Mi idea era que en el plano no se viera y le dije a él que no fuera a salir, pero la nota se hizo larga, porque se ve que estaba rindiendo el rating, él no aguantó más y salió. Yo no me di cuenta de que estaba grabando la puerta", completó Gutiérrez.

Miren lo que aparece en el fondo mientras entrevistan a Mónica Gutiérrez. BIZARRO #LAM pic.twitter.com/ifKi7v6ZcO — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 24, 2024

