Fuerte pelea entre Moria Casán y Pampita en el Bailando: "Dejá de gritar, loca"

Una fuerte discusión protagonizaron Carolina “Pampita” Ardohaín y Moria Casán durante la última gala de Bailando 2023 cuando la modelo acusó a su colega en el jurado de regalar puntaje, tras el baile de "Yeyo" de Gregorio y "Martu" Morales.

A Ángel de Brito no le gustó nada la coreografía y les puso un cero, pero destacó que “seguramente alguno de mis compañeros les pondrá un 10 para que no sufran”.

Pampita opinó algo similar: “Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo, les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto”. Y les puso un 10.

Moria no se quedó callada y también opinó sobre las diferencias en los puntajes: “Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain, Pampita, porque dice ‘lo que a nosotros no nos gusta, les regalan 10´?.

Entonces la modelo le contestó y comenzó un acalorado debate sobre el puntaje. Moria acusó a Pampita de regalar buenos puntajes a sus amigas, pero la modelo la frenó: “Yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje”.

“No seas jurado de jurados, no seas buchona. No digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé lo que hablan, soy una señora que nunca falta, que hace 33 años que estoy en Brujas que debuto el 3 de enero, que me podría haber ido de vacaciones, pero no me voy”, le dijo Casán.

Pampita levantó el tono para defenderse: “Ay, qué sensible que está Moria hoy, dale. Me banco todos los días que les regalás a todos los participantes que bailan pésimo ¡Y me la re banco acá, eh! Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”.

“Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”, le respondió Moria, pero Pampita continuó gritando, más enojada que antes: “Pero, ¿qué te pensás? ¿Que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Ni por vos, ni por nadie. ¡Conmigo no te metas! A mí no me ningunea nadie. Me ninguneaban hace 7 años acá. Hace mucho tiempo que no me ningunea nadie. ¿Por qué no te hacés cargo? ¿Qué es lo que te duele?”

Moria Casán cerró la discusión con un “respetá a la gente mayor, ¡ridícula!”, pero es probable que este cruce continúe, aunque Pampita se ausentará por varias galas porque tiene previsto un viaje a Punta del Este.

