Fátima Florez indemnizó a Moria Casán por imitarla en su show

Aseguran que la mala relación entre Fátima Florez y Moria Casán data de 2012 cuando la que los medios llaman la "one" compartía un espectáculo con la actual primera dama y una noche la exigió que no incluyera la que era su mejor imitación: Cristina Fernández.

Moria se justificó diciendo que ese día la entonces presidenta de la nación había sido hospitalizada para una intervención algo compleja y ante la posibilidad de que las cosas no salieran del todo bien, no podían quedar pegados a un hecho de esas características.

Hacían, juntas, “La revista de Buenos Aires” y a Fátima se le ocurrió salir del teatro y ante el primer cronista que se le cruzó, abrió la boca para lamentar que "justo hoy que el teatro está lleno" (como si las noches anteriores no fuera nadie) no hice mi mejor personaje.

Se cree que fue esa vez cuando Moria le hizo la cruz y desde entonces ha apelado a una verdadera ristra de críticas que incluyó la para muchos insólita decisión de negarse a ser imitada , o mejor, cobrar por cada imitación.

Algunos creían que se trataban de meras declaraciones para la tribuna; pero no. Moria siguió fue a tribunales, los abogados de ambas partes celebraron una reunión, hubo acuerdo y según sostuvo la ex de Castiglione "La playa ya entró a mi cuenta".

Ofició de mediador Guillermo Marín, el productor que se hizo cargo de la representación de Fátima luego que la actual novia del presidente de la Nación interrumpiera su relación con Norberto Marcos, quien anteriormente cumplía esas funciones.

Moria confirmó que cobró, aunque menos de lo que pretendía. "Me encanta que no me imite más porque yo se lo pedí". Destacó también la actitud de su productor: "Marín, el empresario de ella, es un señor porque lo último que hizo Fátima ya me entró en mi cuenta. Ya cobré, me entraron las entradas que pedí de ella".

Y cerró "Gracias mi amor, engordaste mi bolsillo. Igual no está al día, porque con todo lo que hizo, sabés la que me tiene que poner".