FOTO: Confirmado: habrá una cuarta temporada de \"El señor de los anillos: los anillos de poder\".

Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- La plataforma de streaming Prime Video ha oficializado la producción de una cuarta temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, una serie que ha capturado la atención de los aficionados al universo creado por J.R.R. Tolkien.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto se encuentra en fase de preproducción y está programado para iniciar el rodaje durante la próxima primavera en Londres, específicamente en Shepperton Studios, Reino Unido. Aún no se han revelado detalles sobre la trama ni una posible fecha de lanzamiento.

Este anuncio de MGM Studios coincide con el estreno anticipado de los dos últimos episodios de la tercera temporada, donde se presenta por primera vez la forja del Anillo Único.

Hasta el momento, se conoce que el equipo creativo, liderado por J.D. Payne y Patrick McKay, continuará trabajando en la serie, lo que sugiere que la narrativa seguirá explorando el universo de la Segunda Edad de la Tierra Media, un periodo anterior a los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos.

Los seguidores de esta emblemática saga tienen la oportunidad de ponerse al día, ya que los 24 episodios de las tres primeras temporadas están disponibles desde el martes pasado en la plataforma de streaming, abarcando más de 240 países y territorios.

El éxito del proyecto ha sido notable, como lo demuestra un estudio reciente de Amazon, que indica que la tercera temporada alcanzó los 33 millones de espectadores en sus primeros 12 días, posicionándose entre las diez temporadas de regreso más vistas en la historia de Prime Video. Además, se mantuvo como el título número uno en la plataforma a nivel global, alcanzando el primer puesto en más de 100 países.