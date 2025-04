Preocupación por la salud de Justin Bieber y sus extraños posteos

Justin Bieber preocupó a sus fanáticos al realizar una serie de extraños posteos en sus redes sociales mostrándose, aparentemente, bajo el efecto de estupefacientes. Sus seguidores especulan y temen que se trate de una recaída en su sobriedad.

Durante el fin de semana, el canadiense realizó un vivo en Instagram adelantando su nueva música, con sonidos muy alejados a lo que suele hacer. Con unos versos en los que parecería mencionar a ''Benny'', actual prometido de su ex pareja Selena Gomez, Justin estaría preparando un rap como su próxima música a estrenar.

this dude needs help lollll wtf is he doing pic.twitter.com/gLFsz1RJhO