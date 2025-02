Preocupación por Justin Bieber debido a conductas extrañas

Justin Bieber volvió a ser tendencia tras un reciente video donde se lo ve interactuando con una mujer, generando preocupación entre sus fanáticos que sospechan sobre su estado de salud.

El canadiense de 30 años asistió al evento de Rhode, una exclusiva marca de belleza que pertenece a su esposa Hailey Bieber, donde protagonizó un incómodo momento al charlar con una de las presentes.

En las imágenes, el cantante sonríe de oreja a oreja, pero su comportamiento resulta inquietante.

/Inicio Código Embebido/

What's going on with Justin Bieber? pic.twitter.com/Jc6VW1ZRq5