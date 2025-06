Pepe Cibrián criticó los Martín Fierro de Teatro por no invitarlo a la ceremonia

Tras la entrega de los Premios Martín Fierro de Teatro, Pepe Cibrián participó en el programa Puro Show para compartir su malestar por no haber sido convocado a la ceremonia.

"Yo, en algo muy chiquitito, formo parte del teatro argentino. Tengo 77 años y soy un señor muy serio, que defendí mis ideas desde el Senado de la Nación y en Diputados. O sea, soy un señor serio, con toda una trayectoria de siete generaciones de actores. Que no me inviten no afecta mi historia, ni a quién soy, ni lo que significo para la gente y para el teatro", analizó el director teatral.

"Es como si haces un Martín Fierro a la medicina y no invitas a Favaloro. Yo soy Favaloro en mi profesión. He creado miles de actores, gente joven que hoy en día muchos son figuras. Yo sigo creyendo en la gente joven, porque no trabajé con estrellas...", continuó.

"Me hubiese encantado estar porque lo que se premiaba era al teatro. El teatro es una forma de vida, es una lucha brutal. Es pasar hambre, perder todo, ganar todo. Gira, enfermarse, ir donde uno pueda para que lo operen. Eso es el teatro. No es solamente show. No es frivolidad. El teatro es sagrado", reflexionó Cibrián.

Lo sorprendente fue la elección de una canción de Drácula, su obra más emblemática, para que cantara Juan Rodó durante el homenaje a los fallecidos.

"Drácula es Pepe, más allá de la participación de Ángel Mahler, Juan Rodó y todos los que formaron parte de aquella vez. Lo importante es que es mi obra, y mi obra elige un músico, un escenógrafo, y debe elegir un libro", añadió el afectado creador, evidenciando su descontento por no haber sido incluido en la ceremonia.