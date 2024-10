Paul McCartney abrió su gira en Argentina: "Estoy muy feliz de volver"

Paul McCartney abrió sus shows en Argentina, en el marco de su gira "Got Back Tour", que brinda este fin de semana en Buenos Aires, donde se presenta este sábado y domingo en el Monumental.

"Estoy muy feliz de volver a verlos", dijo apenas subió al escenario. Y adelantó: "Esta noche intentaré hablar un poco de español", lo que provocó el grito eufórico del público.

Noticias Paul McCartney abrió su gira en Argentina Video

Cosquín Rock Radio Paul McCartney en su primer show en el Monumental (Video: Paul Guzmán). Video

El artista inglés también tocará el próximo 23 de octubre en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba, una vez que regrese al país tras presentarse en Chile y Brasil luego de estar en el estadio de River.

Se vive una noche de sábado perfecta, tanto de clima como de ánimo, donde familias y parejas pro Beatles, o entre grupos grandes de amigos, disfrutan en el Monumental. A las 19.15 McCartney llegó a las inmediaciones del Estadio, acompañado de motos y sirenas de la Policía que abrían paso por Avenida Libertador, lo que provocó una tribuna improvisada y los primeros pasos apurados.

La entrada fue bastante ordenada, con pasillos vallados y mucha seguridad, que permitió un rápido acceso al campo delantero.

A lo largo de los años, el ex Beatle visitó el país en múltiples ocasiones, llenando estadios y ofreciendo shows que quedaron en la memoria colectiva de varias generaciones de fanáticos. En efecto, esta es la quinta vez que se presenta en Argentina.

La primera vez que pisó suelo argentino fue en 1993, como parte de su gira "The New World Tour", que se llevó a cabo en el Monumental. Tras 17 años, volvió a Argentina con su gira "Up and Coming Tour", y una vez más eligió el Monumental, donde ofreció dos shows. En 2016 regresó con la gira "One on One Tour". Esta vez, se presentó en el Kempes de Córdoba y en el Estadio Único de La Plata. Y su última visita al país había sido en 2019 con la gira "Freshen Up", donde volvió a River, donde ofreció un show inolvidable.

Horarios de los shows

Este sábado las puertas del estadio abrieron a las 17 horas; la ex participante de La Voz Argentina Luz Gaggi se presentó de 19:30 a 20 con un show muy intenso. Luego, el DJ Chris Holmes calentó al público de 20 a 20:30 y a las 21 horas subió McCartney.

Por su parte, el domingo contará exactamente con los mismos horarios de ingreso y en que se presentarán los artistas, el único cambio es que en lugar de Luz Gaggi, se presentará el multinstrumentista de 23 años, Mat Alta, de 19:30 a 20.

El show del domingo será transmitido a todo el país en vivo por Flow.

Informe de Paul Guzmán.