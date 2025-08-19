En vivo

Espectáculos

Oriana Sabatini confirmó sin querer la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La cantante habló de la reconciliación de su colega con el futbolista y del inminente casamiento.

19/08/2025 | 11:11Redacción Cadena 3

FOTO: Oriana Sabatini y los posibles regalos de boda para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Oriana Sabatini habló por primera vez sobre la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul que tuvo como escenario su boda, el pasado 20 de julio de 2024, donde ambos se reencontraron tras meses separados. La influencer y modelo expresó su felicidad por el compromiso de su amiga y reveló cuál podría ser su regalo de bodas.

Interceptada por un móvil de LAM, la esposa de Paulo Dybala manifestó su felicidad ante la relación de Tini y De Paul: "Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz."

“¿Feliz de que te inviten a un casamiento nuevo?”, le preguntó la cronista. “Yo feliz de la vida porque amo los casamientos, amo comer y bailar en los casamientos”, confesó.

Fue allí cuando la movilera le consultó sobre cuál podría ser su regalo de bodas, y que se le puede regalar a dos personas como Tini y De Paul.

Oriana eligió ir por el lado sentimental y regalos que puedan tener un gran significado: “A veces es lindo para los amigos que te importan las alianzas, o la corbata, el traje o la bata con la que se despierte el día antes de su casamiento, algo para que pueda tener presente.”

Por otra parte, la influencer habló sobre los rumores de una convocación para participar de la nueva edición de MasterChef Celebrity: “Me lo propusieron, mi problema es que son un montón de meses y si lo hago, quiero llegar a la final y es mucho tiempo, justo este año no tengo tiempo porque tengo cosas organizadas hasta principio del año que viene.”.

"Si viviera acá, no lo dudaría ni un segundo porque sería más fácil coordinar la agenda, pero cuando tenés que viajar y dividirte también entre dos lugares tan lejos, es un poco difícil”, reconoció.

Lectura rápida

¿Quién habló sobre el regalo de bodas de Tini y Rodrigo?
Oriana Sabatini se refirió al tema en una reciente entrevista.

¿Cuándo se reencontraron Tini y Rodrigo?
Se encontraron en su boda, celebrada el 20 de julio de 2024.

¿Qué tipo de regalo sugirió Oriana?
Sugirió regalos emocionales que tengan significado, como alianzas o prendas del casamiento.

¿Qué opinó Oriana sobre la relación de Tini y Rodrigo?
Expresó su felicidad por ellos, destacando que estar feliz por los amigos es importante.

¿Participará Oriana en MasterChef Celebrity?
Aún no lo decidió, pues está ocupada con otros compromisos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

