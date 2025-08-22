En vivo

Espectáculos

Novedades de la TV: otra baja en Mujeres Argentinas

El programa matutino conducido por María Belén Ludueña, vuelve a estar en el centro de la escena tras una nueva salida en su equipo.

22/08/2025 | 08:37Redacción Cadena 3

FOTO: Belén Ludueña, la esposa de Jorge Macri.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live (de lunes a viernes a las 17, por las redes sociales de Radio Mitre). “Lamentablemente tengo que informar la fea noticia de una nueva baja en un programa de  televisión de aire”, expresó el conductor. “Ya se supo que desvincularon a una panelista y ahora se suma una nueva persona a la lista de echados”.

Etchegoyen confirmó que se trata de Julieta Pilatti, quien ingresó al programa en marzo como productora, y luego comenzó a realizar móviles y colaborar con las redes sociales. Fue la propia Pilatti quien brindó su testimonio, visiblemente molesta con la situación: “De manera inesperada, el 1 de agosto me notificaron que no seguía en Mujeres por falta de rating y presupuesto. Pero… la semana anterior sumaron un notero ‘acomodado’”, denunció.

Además, Pilatti se refirió a la reciente salida de Liliana Franco, con quien compartía el aire: “Me enteré lo de Lili y es cierto todo lo que ella comenta de la producción. Me indignó que corran del programa a una profesional como ella. Claramente hay problemas en la producción”, sentenció.

Lectura rápida

¿Qué programa tuvo una nueva baja? El programa matutino de Mujeres Argentinas.

¿Quién dio la noticia de la baja? El periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live.

¿Quién fue la panelista desvinculada? Julieta Pilatti, quien comenzó en marzo como productora.

¿Qué razones se dieron para su desvinculación? Por falta de rating y presupuesto, según Pilatti.

¿Qué dijo Pilatti sobre su situación? Se mostró molesta y mencionó la contratación de un notero 'acomodado'.

[Fuente: Noticias Argentinas]

