Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg reciben a su hija Cata: emotivo mensaje
La pareja celebró la llegada de Cata con un emotivo posteo. Magaldi dedicó tiernas palabras a su hija tras un largo proceso de Fertilización In Vitro (FIV) que compartieron en sus redes sociales.
27/08/2025 | 11:01Redacción Cadena 3
FOTO: Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg se convirtieron en padres de una niña: las imágenes
Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg le dieron la bienvenida a Cata, su bebé recién nacida, con un emotivo posteo en sus redes sociales. El conductor le dedicó unas dulces palabras a la nueva integrante de su familia, expresando su emoción por la esperada llegada de Cata.
“Bienvenida, Cata. Soñamos tanto con vos, que cada intento, cada silencio y cada espera fueron parte de este camino que hoy se convierte en vida”, escribió.
También, reflexionó sobre su nueva familia: “Con Betu aprendimos que el amor se mide en la fuerza para seguir, en la paciencia de confiar y en la esperanza que nunca se apaga. Bauti nos enseñó lo que significa ser papás, y vos llegás para mostrarnos que el corazón siempre guarda un lugar más para latir más fuerte”.
Y cerró: “Hoy somos cuatro. Y después de tanto, lo único que queda es agradecer y explotar de felicidad. Porque todo lo que costó, nos trajo hasta acá. Y acá es el lugar más lindo del mundo”
La pareja pudo quedar embarazada a través de varios intentos y procedimientos de Fertilización In Vitro (FIV), que compartieron en sus redes sociales para concientizar sobre el tema, razón por la cual es tan emotiva la llegada de Cata a sus vidas.
Lectura rápida
¿Quiénes son los nuevos padres?
Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg son los nuevos padres de Cata.
¿Qué evento celebraron?
La llegada de su hija Cata.
¿Cómo se convirtió la pareja en padres?
A través de procedimientos de Fertilidad In Vitro (FIV).
¿Cuál fue el mensaje de Magaldi?
Expresó su emoción y reflexionó sobre el amor y la familia.
¿Qué compartieron en redes?
Compartieron su experiencia de concebir a Cata mediante FIV.
[Fuente: Noticias Argentinas]