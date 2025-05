Nicolás Magaldi lanzó duras críticas hacia Marina Calabró por su nuevo rol en la TV

Nicolás Magaldi desató una nueva controversia al criticar públicamente a Marina Calabró, quien ahora ocupa el rol de conductora en el programa de América TV, DDM. En un mensaje compartido a través de sus redes sociales, el conductor se refirió a su colega como "mala leche" y sugirió que su presencia en la televisión no era la más adecuada.

El intercambio se produce en un contexto en el que Calabró asumió el papel de reemplazo de Mariana Fabbiani, generando comentarios en el ámbito de los medios. En su publicación, Magaldi expresó: "Que error Marina Calabró conduciendo. Es parte de tanta mala leche a colegas. Vuelven esas energías. Esto es parte del pozo que armó día a día. Pude verla en reemplazo y le queda mejor esconderse en un micrófono de radio".

Un conflicto que se remonta a 2023

Este reciente tuit revive un conflicto que data de agosto de 2023, cuando Magaldi asumió la conducción del programa Intratables. Durante ese periodo, Calabró fue muy crítica con él en su columna de Lanata Sin Filtros, lo que intensificó la rivalidad entre ambos comunicadores. En su defensa, Calabró sugirió a Magaldi que visionara repeticiones de "El Show del Problema" y no de "Inratables", y lo calificó de "desparejo" e "imposible de seguir".

Su crítica no se limitó a esa ocasión, ya que en el programa radial de Jorge Lanata, Calabró se refirió a Magaldi diciendo: "No me gustó el trabajo de Magaldi ayer, y rescato a Magaldi que es un excelente profesional, es el peor trabajo que le vi en televisión".

Este nuevo intercambio puede ser sólo un capítulo más en la larga historia de enfrentamientos entre ambos, que ha logrado captar la atención del público y abrir espacios para debates acerca de la ética y profesionalismo en el periodismo.