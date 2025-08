Nicolás Cabré habló sobre la mudanza de su hija Rufina a Estambul: “La decisión fue de ella”

Nicolás Cabré rompió el silencio sobre la reciente mudanza de Eugenia "La China" Suárez a Estambul junto a su hija Rufina para acompañar a Mauro Icardi, su actual pareja.

En una entrevista con Tatiana Shapiro para Infobae, el actor y director teatral, que se encuentra trabajando en una nueva versión de Yepeto, se refirió al tema con una honestidad poco habitual en él, dado que suele mantener su vida privada lejos de los medios.

"Hablo todos los días con ella cuando está en Turquía por videollamada. Obviamente se extraña, pero siempre estamos en contacto", explicó Cabré, quien aseguró que la relación entre ambos no se vio afectada por la distancia. “Esta decisión fue de ella. Nosotros le ponemos las opciones y la decisión es libre de toda culpa".

El actor dejó en claro que su rol como padre es acompañar sin imponer. “Yo le tengo que sacar el peso. No es que ahora va a ver un poco más a mamá que a papá. Papá está feliz. Mi trabajo es quitarle todo el peso de encima a esa decisión, que no es fácil para una nena de 12 años”, subrayó.

Además, confirmó que su hija realizará el colegio en Estambul y que la familia planea repartirse los viajes para mantenerse en contacto presencial. “Yo admiro que tenga el coraje de encarar esta aventura, irse del país, conocer gente nueva. Todo esto es una aventura y me da alegría. Triste me pondría que no tuviera opciones", expresó.

Sobre la dinámica familiar, Cabré también destacó la armonía entre él, Rufina y La China Suárez. “Rufi es el amor de mi vida. La siento cuidada, de eso no hay dudas. Estoy muy tranquilo. Si sintiera que no está bien, nada de esto pasaría", concluyó.