Netflix: todos los estrenos de la semana hasta el 31 de agosto
La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo desde este lunes 25 de agosto, con varias novedades para mitad del mes.
25/08/2025 | 00:37Redacción Cadena 3
Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 25 y hasta el domingo 31 de agosto, marcando así más novedades para la última semana del mes.
Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.
Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana
- Lunes 25 de agosto: Kill Tony: Mayhem at Madison Square Garden
- Martes 26 de agosto: Con amor, Meghan (temporada 2)
- Miércoles 27 de agosto: Planeta Solteros: Una aventura en Grecia
- Miércoles 27 de agosto: Katrina: Contra viento y marea
- Miércoles 27 de agosto: Este maldito fútbol fantasy
- Miércoles 27 de agosto: Christopher: Una vida maravillosa de verdad
- Jueves 28 de agosto: El club del crimen de los jueves
- Jueves 28 de agosto: Detective Barbie (temporada 2)
- Jueves 28 de agosto: El hombre del norte
- Jueves 28 de agosto: Millonario
- Jueves 28 de agosto: Maa
- Viernes 29 de agosto: Los desenredos del amor
- Viernes 29 de agosto: Dos tumbas
- Viernes 29 de agosto: Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar
- Sábado 30 de agosto: Enfermos de amor
- Domingo 31 de agosto: WWE Clash at the Castle - Evento en vivo 15:00 (hora estándar de Argentina)
Lectura rápida
¿Qué estrenos se anunciaron? Se anunciaron películas y series nuevas, además de temporadas para varios programas.
¿Cuándo se llevará a cabo? Desde el lunes 25 de agosto hasta el domingo 31 de agosto.
¿Cuáles son algunos de los títulos? Incluye "Kill Tony: Mayhem at Madison Square Garden", "Con amor, Meghan (temporada 2)" y "WWE Clash at the Castle".
¿Dónde se pueden ver estas novedades? Las novedades estarán disponibles en la plataforma de streaming Netflix.
¿Por qué es importante? Estas renovaciones del catálogo mantienen el interés de los suscriptores en la plataforma.
[Fuente: Noticias Argentinas]