Nati Jota encendió la polémica: "Me jode que me digan que soy hermosa"

En una reciente publicación en la plataforma X (antes conocida como Twitter), la influencer y conductora Nati Jota expresó su incomodidad con los constantes elogios hacia su apariencia física.

"Me molesta que me digan 'sos hermosa'. No soy hermosa, soy normal. Tengo otros atributos, pero hermosa no. Igual, todo bien, gracias. Capaz tengo días en que me veo mejor, pero HERMOSA no soy", escribió Nati, generando un amplio debate entre sus seguidores.

La publicación provocó una rápida reacción en las redes. Algunos usuarios, como Bri Lemoine, buscaron ofrecerle elogios alternativos, comentando: “Bueno, qué hermoso cerebro tenés, ¿mejor así?”, a lo que Jota respondió con ironía: “Sí, siempre mejor lo inchequeable”.

Sin embargo, no todas las respuestas fueron positivas. Usuarios como Lila la calificaron de "densa", y Jota, en tono sarcástico, contestó: "Bueno, prefiero hermosa, la verdad".

El debate continuó con aportes diversos. Un usuario bajo el nombre de HAGOVmultiverso se mostró de acuerdo con Jota, comentando: "Sos normal", a lo que ella respondió: "Mi mayor virtud es ser una del montón".

Me jode q me digan sos hermosa. No soy hermosa, soy normal. Tengo otros atributos, pero no hermosa. Igual todo bien, gracias. Capaz tengo días más linda, pero HERMOSA no soy — NATI JOTA ????????? (@natijota) September 15, 2024

