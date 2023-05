Nacha Guevara cruzó a Susana Giménez: "Ella es lo que es gracias a Argentina"

Nacha Guevara cruzó a Susana Giménez por sus reiteradas críticas al país y lanzó que "ella es lo que es gracias a la Argentina", en Polino Auténtico: Íntimo, el programa que conduce Marcelo Polino.

En ese marco, la crítica de la actriz fue por las opiniones que tuvo la famosa conductora sobre la situación de la Argentina. "A Susana la veo poco porque está perdida allá por las estepas", comenzó su relato.

"No me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta", dijo Guevara, luego de que el conductor le consultara su opinión acerca de la estadía definitiva de la diva de los teléfonos a Uruguay, tras "ganar la plata en Argentina".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cabe recordar que Susana fue crítica el último tiempo con el gobierno de Alberto Fernández, y últimamente hablando sobre todo de la inseguridad en Argentina. "A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer", había señalado tiempo atrás, y también había dicho: "Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen ''disfrutá, qué lindo auto''... Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es la Argentina. No lo toleran".

Giménez también sostuvo: "Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando le contás cómo está. Te dicen: ''ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo''. Es increíble, pero es así".