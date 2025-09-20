En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Murió Julio Frade, ícono de la generación dorada del humor y la música uruguaya

El músico y actor falleció a los 81 años. Fue exponente de “Telecataplúm” y “Decalegrón”, dejando un legado imborrable en el humor rioplatense.

20/09/2025 | 12:38Redacción Cadena 3

FOTO: Julio Frade (NA)

Uruguay y la región despiden a una de sus figuras más emblemáticas: Julio Frade, músico, actor y concertista, falleció este viernes a los 81 años. Considerado el último sobreviviente de la generación dorada del humor uruguayo, Frade dejó un legado imborrable en programas míticos de televisión como "Telecataplúm" y "Hiperhumor". 

"Se fue en paz", confirmaron allegados, luego de que el artista enfrentara un quebranto de salud que lo había llevado a retirarse de los medios en agosto pasado.

La noticia fue difundida por la cuenta Placas TV Uruguay y rápidamente generó una ola de condolencias en redes sociales. Según supo Noticias Argentinas, Frade, quien también fue un notable pianista y conductor radial por 40 años, será velado este sábado en la empresa Martinelli en Montevideo.

Una vida dedicada al humor y la música

La carrera de Julio Frade, quien este año había celebrado "80 pirulos" con un concierto, fue prolífica y multifacética:

  • Inicios musicales: Desde niño estudió piano y solfeo, llegando a ser becado en Estados Unidos. A su regreso, se destacó como integrante de la banda de jazz Chicago Stompers.

  • El humor en televisión: A los 18 años, propuso a los hermanos Daniel y Jorge Sheck (creadores de Telecataplúm) vincular la música con el humor, ingresando al elenco. Tras la división del grupo, Frade fue el único que continuó trabajando para ambos equipos como músico, y luego consolidó su faceta actoral en programas icónicos de Buenos Aires como Jaujarana, Comicolor e Hiperhumor, junto a Ricardo Espalter, Enrique Almada, Andrés Redondo, Berugo Carámbula y Eduardo D’Angelo.

  • Decalegrón y personajes memorables: Fue parte del elenco fundador de Decalegrón, programa que permaneció 25 años en pantalla. Allí creó personajes populares como Abelardito o Siempre listo, y otros como Adrianita, El Chicho, El Buda, y el parroquiano ilustrado en el bar.

  • Legado: Con su partida, el humor rioplatense pierde al último representante de una generación que marcó un antes y un después en la comedia televisiva.

  • Carrera radial: Mantuvo por 40 años su programa "Frade con permiso" en diversas radios, hasta su retiro en agosto de 2025 por problemas de salud.

  • Otras facetas: Fue director de Canal 5 en los años '90, identificado con el Partido Nacional, y tuvo un último trabajo en TV como panelista de "Los 8 escalones".

Lectura rápida

¿Quién fue Julio Frade? Julio Frade fue un músico y actor uruguayo, considerado el último sobreviviente de la generación dorada del humor uruguayo.

¿Cuándo falleció? Falleció el viernes a los 81 años, tras enfrentar problemas de salud que lo retiraron de los medios.

¿Qué programas destacó? Fue parte de programas míticos como "Telecataplúm", "Hiperhumor" y "Decalegrón".

¿Qué impacto tuvo en la cultura? Su legado marcó un antes y un después en la comedia televisiva rioplatense.

¿Dónde será velado? Julio Frade será velado en la empresa Martinelli en Montevideo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho