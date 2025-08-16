Murió el actor Alberto Martín, a los 81 años

El mundo del espectáculo argentino despide a una de sus figuras más queridas. Este sábado falleció Alberto Martín, a los 81 años. La noticia fue confirmada por el empresario teatral Carlos Rottemberg, quien desde la cuenta oficial del Multiteatro en X expresó: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

Nacido como Luis Alberto Di Feo el 8 de mayo de 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires, mostró vocación artística desde pequeño: a los seis años debutó en el cine con La muerte está mintiendo (1950). Con el tiempo, se convirtió en un rostro habitual de la televisión argentina, con participaciones en ciclos emblemáticos como Su comedia favorita (1965), Gutierritos (1975) y Los hijos de López (1979-1980).

Su carrera también se extendió al cine, donde trabajó en películas populares como Yo, el mejor (1977), Brigada en acción (1977), Los hijos de López (1980) y ¡Qué linda es mi familia! (1980). En el teatro brilló en títulos como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York, consolidándose como un intérprete versátil capaz de moverse con naturalidad entre la comedia y el drama.

Además de actor, Martín supo ser conductor televisivo y pionero en formatos de entrevistas y programas de cocina. Fanático de Racing Club, siempre se mostró cercano a su público y dejó una marca imborrable en la pantalla chica.

En lo personal, estuvo en pareja durante 47 años con Marta, su esposa, quien falleció en 2018 tras una larga enfermedad. Esa unión, que él mismo describió como “su gran sostén de vida”, marcó profundamente su historia.

Con una trayectoria que atravesó cine, teatro y televisión, Alberto Martín deja un legado invaluable para la cultura popular argentina y el recuerdo entrañable de varias generaciones de espectadores.