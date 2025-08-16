En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Riestra

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Murió el actor Alberto Martín, a los 81 años

La noticia fue confirmada por el empresario teatral Carlos Rottemberg. 

16/08/2025 | 19:13Redacción Cadena 3

FOTO: El actor Alberto Martín falleció a los 81 años.

El mundo del espectáculo argentino despide a una de sus figuras más queridas. Este sábado falleció Alberto Martín, a los 81 años. La noticia fue confirmada por el empresario teatral Carlos Rottemberg, quien desde la cuenta oficial del Multiteatro en X expresó: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

Nacido como Luis Alberto Di Feo el 8 de mayo de 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires, mostró vocación artística desde pequeño: a los seis años debutó en el cine con La muerte está mintiendo (1950). Con el tiempo, se convirtió en un rostro habitual de la televisión argentina, con participaciones en ciclos emblemáticos como Su comedia favorita (1965), Gutierritos (1975) y Los hijos de López (1979-1980).

Su carrera también se extendió al cine, donde trabajó en películas populares como Yo, el mejor (1977), Brigada en acción (1977), Los hijos de López (1980) y ¡Qué linda es mi familia! (1980). En el teatro brilló en títulos como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York, consolidándose como un intérprete versátil capaz de moverse con naturalidad entre la comedia y el drama.

Además de actor, Martín supo ser conductor televisivo y pionero en formatos de entrevistas y programas de cocina. Fanático de Racing Club, siempre se mostró cercano a su público y dejó una marca imborrable en la pantalla chica.

En lo personal, estuvo en pareja durante 47 años con Marta, su esposa, quien falleció en 2018 tras una larga enfermedad. Esa unión, que él mismo describió como “su gran sostén de vida”, marcó profundamente su historia.

Con una trayectoria que atravesó cine, teatro y televisión, Alberto Martín deja un legado invaluable para la cultura popular argentina y el recuerdo entrañable de varias generaciones de espectadores.

Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente en el mundo del espectáculo argentino?
Falleció Alberto Martín, a los 81 años.

¿Quién confirmó la noticia de su fallecimiento?
La noticia fue confirmada por el empresario teatral Carlos Rottemberg.

¿Cuál fue la carrera de Alberto Martín?
Alberto Martín tuvo una carrera en cine, teatro y televisión, destacándose en programas y películas populares.

¿Con quién estuvo en pareja durante 47 años?
Estuvo en pareja con Marta, quien falleció en 2018.

¿Qué legado dejó Alberto Martín?
Dejó un legado invaluable para la cultura popular argentina y el recuerdo entrañable de varias generaciones.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho