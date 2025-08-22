En vivo

Espectáculos

Moria Casán calificó a Wanda Nara de "rota" y le pidió que "suelte"

La “Lengua Karateca” no dejó pasar por alto el escándalo de turno y coincidió con Graciela Alfano.

22/08/2025 | 17:06Redacción Cadena 3

FOTO: “Está rota, que suelte”: Moria Casán lapidaria con Wanda Nara

De Boca - River a Team Wanda o China, el mundo de la farándula quedó partido al medio entre quienes bancan la postura de Wanda Nara y quienes defienden a Eugenia “La China” Suárez, tal es el caso de Moria Casán, que tildó a la conductora de “rota” y le pidió que “suelte”.

Nara regresó a Argentina hace poco más de 24 horas y el escándalo no aguardó en llegar, cuando acusó a Mauro Icardi de ser un mal padre, violento, agresivo y sostuvo que la había “secuestrado”, al punto en que se quebró delante de los medios presentes en el aeropuerto.

Así como Graciela Alfano defendió públicamente a Suárez, “La One” hizo lo propio y, al referirse a la “Bad Bitch”, consideró: “Pobre mina, hoy la escuche y sentí su dolor, está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”.

El comentario llegó de la mano de una publicación en X -antes Twitter- en donde un usuario escribió: “Dos días tardó Wanda Nara en querer ser más noticia que lo de Nico Vázquez y Gimena Accardi”. Junto al texto, un gran meme de Moria con el texto: “Quiere tener su momento de gloria. No tenía protagónico hoy”.

Sin embargo, entre las respuestas, una gran parte consideró que Icardi y Suárez no gozan del vínculo que presumen, que el futbolista está con la actriz por venganza y reclamaron que se haga cargo de la manutención de sus hijas, Francesca e Isabella, de forma responsable.

Lectura rápida

¿Quién criticó a Wanda Nara? Moria Casán tildó a Wanda de “rota” y le pidió que “suelte”.

¿Qué acusaciones hizo Nara? Afirmó que Mauro Icardi es un mal padre y que la secuestró.

¿Quién respaldó a Suárez? Graciela Alfano defendió públicamente a Eugenia Suárez.

¿Qué opinó Moria sobre Nara? Dijo que Nara debe soltar a Icardi y reconoció su dolor.

¿Qué piensan algunos sobre Icardi y Suárez? Consideran que su relación es por venganza.

[Fuente: Noticias Argentinas]

