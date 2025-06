Moria Casán brilla en 'Cuestión de género', una obra cargada de emociones

FOTO: “Si me veían como un objeto es your problem, yo sé que soy un sujeto”: Moria Casán en exclusiva

Moria Casán y su regreso al teatro

Desde su primera aparición en el teatro, Moria Casán siempre dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Con su característica personalidad y frases memorables, como "Si me veían como un objeto es your problem, yo sé que soy un sujeto", la diva argentina vuelve a las tablas con un papel que promete sorprender: Jade, una mujer trans que oculta su identidad de género a su esposo durante más de 30 años.

La obra Cuestión de género, que se estrenará el 30 de mayo en el Teatro Metropolitan, marca un nuevo hito en la carrera de Moria, quien ha sido un símbolo del arte y la transgresión en el país. En esta ocasión, se acompaña de Jorge Marrale, bajo la dirección de Nelson Valente, y promete traer su glamur característico a la escena porteña.

Moria, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, expresó lo que significa para ella interpretar a Jade: "Es una pieza que tiene dulzura, melancolía, te atraviesa, es fuerte, en algunos momentos te puede resultar violenta, de todo". A través de su actuación, busca transmitir las complejidades de la identidad y los vínculos familiares en un contexto contemporáneo.

Su conexión con la historia

Al hablar sobre su cercanía con el papel, Moria compartió: "Siempre fui una trans en cuanto a transgresión. Me transgredí a mí misma el día que entré al teatro y me puse el nombre que hubiera querido mi madre, que es Moria. Toda mi vida fue transgredirme". La artista recuerda que su primer contacto con el teatro fue a los 19 años, en una experiencia que definió como un momento importante para su identidad.

Cuestión de género tuvo su estreno previo en París en 2022, cosechando un gran éxito por su audaz representación de identidades y relaciones, lo que la posicionó como un gran éxito teatral en Francia. Sin embargo, Moria asegura que la versión argentina nunca podrá ser igual.

Una trayectoria que sigue impactando

Moria también rememoró su primera colaboración con Jorge Marrale en Vidas Robadas, donde, aunque no compartieron escenas, fue el inicio de una notable carrera que dejó una huella importante en el mundo del espectáculo. "Tuvimos una carrera en la que cada uno buscó su camino y siempre hubo profesionalismo", aseguró.

En una época donde las percepciones sobre los cuerpos y la proyección de la imagen han cambiado, la diva reflexionó sobre la evolución del teatro. Destacó que el enfoque actual sobre la diversidad permite a las mujeres expresarse sin miedo a ser cosificadas, algo que en sus primeros años de carrera era la norma. "Yo fui una feminista no agresiva porque amo al hombre; no quiero ir ni adelante, ni atrás, yo quiero ir al lado porque siempre he tenido un hombre a mi lado", manifestó Moria.

La obra Cuestión de género no solo representa un regreso esperado de Moria Casán, sino también un testimonio de su resiliencia y deseo de abordar temas complejos a través del arte, llevando un mensaje fuerte y relevante a la sociedad actual. Las funciones se llevarán a cabo en un ambiente de celebración y reflexión sobre la identidad y el amor.