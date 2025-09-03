Morena Rial opinó sobre el conflicto de su padre con el Gobierno Nacional
La hija de Jorge Rial se metió en la polémica del momento y opinó sobre el enfrentamiento de su padre con el Gobierno. A través de sus redes sociales, expresó su descontento ante la situación.
03/09/2025 | 13:28Redacción Cadena 3
FOTO: Jorge Rial con su hija Morena/Fotografía: Redes
Jorge Rial estuvo metido en un fuerte enfrentamiento con el Gobierno Nacional. El periodista acusó directamente a Javier Milei de lanzar un "ataque a la libertad de prensa y expresión", luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmara que quienes difundieron los audios de Karina Milei "no son periodistas".
Lo acusaron de espionaje ilegal y pidieron allanar las oficinas de Carnaval Stream, donde comenzó todo este tema. Finalmente, eso no ocurrió, así como tampoco los posibles allanamientos en los domicilios de los periodistas involucrados.
Atenta a lo que sucedió con su padre, Morena Rial se expresó desde sus redes sociales, justo en el momento en el que la oposición política se reunía para repudiar lo sucedido en una comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.
Morena les pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas y, como era de esperarse, le consultaron por la situación de Jorge Rial.
“¿Qué opinás de lo que le hicieron a tu papá?”, preguntaron, y ella contestó: “Sin palabras. Esto es Argentina.” De fondo puso el tema “Quieren bajarme”, de Damas Gratis.
Lectura rápida
¿Quién se enfrenta al Gobierno Nacional? Jorge Rial se enfrenta al Gobierno Nacional.
¿Qué opinó Morena Rial sobre la situación de su padre? Morena Rial expresó: “Sin palabras. Esto es Argentina.”
¿Quiénes son los involucrados en la polémica? Involucraron a Javier Milei, Patricia Bullrich y medios de comunicación.
¿Qué solicitó el Gobierno contra los periodistas? Se pidió el allanamiento de oficinas de medios comunicacionales.
¿Cuándo se expresó Morena Rial? Morena Rial se expresó el 3 de septiembre de 2025.
[Fuente: Noticias Argentinas]