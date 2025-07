Mey Scápola revela su experiencia en teatro y su conexión con la dirección

Mercedes “Mey” Scápola expresó de forma divertida y sincera que se “hiperventila” con un director que “no suba al escenario”, haciendo esta declaración días antes del estreno de la obra “Coherencia”, dirigida por Hernán Guerschuny, quien debuta en el teatro. La pieza se presentará el 16 de julio como una nueva versión de la película lanzada en 2013, que explora temas como universos paralelos y las múltiples personalidades que coexisten en cada individuo.

En una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, Scápola destacó la complejidad de la obra, que se estructura a través de una combinación de video, música, iluminación, sonido, voces en off y actuación. “Esto se asemeja a lo que ocurre en un musical, donde hay canciones, coreografía y juegos de luz. En este sentido, formamos parte de una cadena como actores”, afirmó.

La actriz enfatizó que ha mantenido su identidad profesional sin recurrir al apellido de su madre, la actriz Mercedes Morán, y subrayó la importancia de mantener los pies en la tierra: “Es útil para poner en perspectiva la responsabilidad y moderar el ego, ya que somos solo una pieza de un todo que contribuye a contar esta historia”.

En respuesta a preguntas sobre su labor, Scápola comentó: “Cuando dirijo, no olvido mi faceta como actriz. Un director que no se sube al escenario me genera inquietud, intento armonizar ambas funciones ya que es parte de mi esencia”. Aunque comenzó su carrera como coach, su experiencia como directora la ha enriquecido significativamente, destacando que “ser directora me permite también ser una mejor actriz”.

Ante las tensiones actuales entre artistas y el gobierno, la actriz afirmó que esta lucha cultural es mal interpretada, ya que no se reconoce que la cultura es fundamental para un país. “Lo que somos, nuestras creencias y acciones son un reflejo de nuestra cultura. La idea de que ante la falta de recursos se puede arruinar el teatro es pura falacia, porque cerrar el INT no soluciona el hambre de un niño”, aclaró Scápola.

Agregó que “cuando la situación económica es adversa, todos sufrimos. Los actores enfrentan una realidad donde menos gente puede asistir al teatro. Antes trabajábamos en un solo lugar, y ahora debemos multiplicar esfuerzos por la precarización del sector. La resistencia del teatro es un acto de fe”, indicó.

Sobre su participación en el colectivo Actrices Argentinas, Scápola confirmó: “Nunca dejé de ser parte del colectivo. Mi apoyo se manifiesta en compartir publicaciones en redes y participar en marchas”. Destacó que hay compañeras que luchan con mayor intensidad, y que son dignas de reconocimiento, por lo que apoya con entusiasmo todas las causas que defienden, resaltando que todas están unidas por una misión común y que hay diversidad dentro del movimiento. “Soy parte de eso con todo mi corazón”, concluyó.