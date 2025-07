Mercedes Oviedo responde sobre rumores: "No tengo nada que esconder"

Mercedes Oviedo se vio envuelta en una controversia que no le resulta placentera. La actriz fue mencionada como la tercera en discordia en la relación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, quienes estuvieron juntos 18 años.

En una charla con Puro Show, la protagonista de “Rocky” desmintió tener cualquier tipo de relación amorosa con su compañero de teatro: “Está todo bien, mi familia sabe quién soy. No hubo necesidad de aclarar que esto era falso entre mis seres queridos. Odio estar en el centro de atención, porque llevo una vida tranquila y no expongo mi vida privada”.

“No estoy habituada a esta situación, no me agrada, siempre evité estas circunstancias. Mis familiares me preguntaron cómo me encontraba, ya que apareció en las noticias, pero ellos eran conscientes de que era falso. Mantengo una comunicación sólida con mi familia y también con la familia del padre de mi hijo, y todo está perfectamente bien”, añadió.

Mercedes enfatizó que no cambiará su esencia por lo sucedido: “Soy alguien que actúa con libertad y no modificaré mi conducta ni mi esencia por cuidarme de nada, ya que no tengo nada que ocultar. Soy una persona afectuosa con mis amigos, siempre demostraré cariño”.

En relación al video donde se le observa bailando con Nico, comentó: “No hice nada inapropiado, bailé con un colega. Conversé con Gimena, todo está en orden. Me mantuve tranquila, porque cuando no se comete ninguna falta, no hay motivo de preocupación. No hay culpa, no hay nada. No tengo nada que ocultar, siempre defenderé lo mismo”.

“No es un momento placentero, tengo un hijo pequeño, mencionaron su nombre en televisión, se difundió una imagen de él. Me resulta una falta de respeto exponer el nombre de mi hijo y del padre de mi hijo… es una situación realmente dolorosa para ellos y respeto mucho su situación. Lo que se genera a su alrededor es lamentable para todos”, concluyó Oviedo.