Melody Luz se desata contra Alex Caniggia tras su nueva relación y promete revelarlo todo

Melody Luz arremetió contra Alex Caniggia luego de que él se dejara ver con una nueva pareja, poco después de confirmar su separación. La bailarina dejó en claro que ya no mantendría silencio y que pronto iba a contar detalles de su ruptura en el programa LAM. "Hoy me levanté siendo amiga de Ivana. Y con muchas ganas de seguir llenando la olla. Me cansé de cerrar el orto y voy a LAM", indicó en sus redes sociales.

La bailarina, en parte de su relato, explicó que había acordado con su expareja no hablar con la prensa sobre los pormenores de su relación. En sus historias de Instagram, señaló: "¿Saben por qué yo dije que no iba a hablar? Porque se lo prometí al infiel. Y vos sos una chica buena que cumple sus promesas... ¡NOOO! ¡YA NO!".

Por otro lado, la joven identificada como la nueva novia de Alex, Ivana Capialbi, publicó un mensaje en sus redes, en el que compartió que había tenido una conversación con Melody Luz y se disculpó por el tema de las fotos que habían circulado. Ivana mencionó: "Buen día. Aquí reportándome desde el solcito y tomando un poco de aire. Como ya dijo @melodyluz y dije yo en la nota que di, hablamos, le pedí disculpas por el tema de las fotos, las bajé y quedó todo bien. No me voy a explayar mucho, con ella hablamos todo lo que teníamos que hablar y está todo más que aclarado".

Al igual que Melody, Ivana también expresó que había quedado en una situación incómoda debido a su vínculo con Alex. Afirmó: "Siento que quedé en un lugar de mierd4 que no me merecía y no quiero hablar de eso porque es armar más quilombo, pero con Mel ya está todo bien y tenemos la mejor".

Melody Luz volvió a replicar la historia de Ivana en su cuenta, reiterando con un tono irónico: "¿Qué se debe sentir querer darme celos y nosotros terminar de amigas? JAJAJA".