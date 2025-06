Melody Luz reveló las faltas de respeto de su ex, Alex Caniggia, durante su embarazo

Melody Luz se presentó en el programa Puro Show y decidió abrirse sobre su relación con Alex Caniggia, expresando su cansancio por la falta de respeto que sufrió durante su relación. La bailarina reveló que fue impactante para ella encontrar fotos de su hija en situaciones íntimas con otras personas, algo que consideró una clara falta de respeto. "Se me faltó el respeto. Me impactó ver fotos de mi hija en la cama con una chica que no conozco en uno de los lugares donde íbamos nosotros. Eran planes que compartíamos los tres", comentó Melody.

Además, la artista resaltó las diferencias entre su relación con Caniggia y su actual pareja, el cocinero Santiago del Azar. "Es mi novio, me ayuda, nos cocina, está presente. Me cansé un poco. Dice que me respeta y no me responde. Me cansé de que se mienta", afirmó, demostrando la estabilidad que quiere en su vida.

Por otro lado, Melody no dudó en calificar la situación que vivió como una provocación: "Es una provocación y yo caí como la mejor, me conoce y sabe que soy una calentona. Respeto no sé si me tuvo alguna vez. Tal vez me tenga que bancar estas faltas de respeto o tal vez tengamos que pactar mediante abogados", lamentó, dejando claro el nivel de frustración que le genera la relación con su ex.

Finalmente, Luz confesó que la falta de respeto hacia ella no fue un hecho aislado, ya que también expresó: "Mientras estaba embarazada, hablaba con otras". Este testimonio pone de manifiesto el dolor que vivió a lo largo de su relación.