Melody Luz reveló detalles de su separación de Alex Caniggia entre infidelidades y violencia

Tal y como lo anticipó en sus redes sociales, Melody Luz habló abiertamente sobre su reciente separación de Alex Caniggia. La pareja mantuvo una relación que duró aproximadamente tres años y tuvo una hija, Venezia.

En una entrevista con un móvil de Infama, la bailarina compartió que su noviazgo llegó a su fin el día que decidió revisar el celular de su ex pareja, donde encontró mensajes eliminados con "Nicki", quien finalmente se identificó como Ivana Capialbi. Además, comentó otras actitudes del streamer que desgastaron la relación.

“Creo que me comí un poco de esa mentira que me vendió y que gracias a mí le hizo creer al mundo que era un padre de familia, que respetaba su familia. (…) Tener respeto hacia tu pareja es fundamental, no se le falta el respeto a la mujer estando embarazada”, expresó.

“Entiendo que te puedan atraer otras personas, pero es crucial que seas sincero conmigo. Yo también soy atractiva y tengo derecho a expresarme libremente. ¿Por qué lo haces solo tú? La mayoría de los hombres no tienen el valor de sentarse frente a su pareja y ser sinceros”, continuó sobre la infidelidad de Caniggia.

Acerca de los rumores que indicaban que su ex pareja se había comunicado con la China Suárez, Melody contestó con franqueza: “Él escribió a todas, incluso a mis amigas, es vergonzoso”. También reveló que una mujer se contactó con ella para contarle que Alex le había pedido una foto de sus pechos después de que participara en el programa que él conducía mientras ella estaba embarazada.

“¿Es posible que sea tan despreciable? Una señora a la que le pidió eso cuando yo estaba embarazada de tres meses”, cuestionó.

Cuando se le consultó acerca de si sufrió violencia por parte de él, la bailarina aclaró: “Físicamente jamás. Psicológica... hubo días en los que le decía ‘che, no me digas esto porque me hace mal’.

“Escuchaba como su madre me trataba de ‘negrita’ y al día siguiente él también lo hacía. No era un comentario cariñoso, sino que me lo decían de una forma despectiva. ¿Por qué pensabas que iba a encontrarlo gracioso?”, detalló.

La conductora Marcela Tauro le preguntó si Caniggia tiene los recursos económicos que dice tener: “Siempre pagué la mitad de todo”, confesó y agregó que él no proporciona dinero para el sustento de su hija.