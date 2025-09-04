Mauro Icardi desmintió rumores sobre sus hijas: "Un infierno de mentiras"

Mauro Icardi usó su cuenta de Instagram para publicar un fuerte descargo, luego de conocer el último informe realizado por el Ministerio Público Tutelar sobre sus dos hijas Francesca e Isabella, quienes se encontraban viviendo en la Argentina con su madre, Wanda Nara.

En el informe señalaron que "las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor en particular, muestra una marcada diferencia en su discurso. Cuando está sola puede expresarse libremente en relación a la figura de su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre".

Entonces, Icardi se refirió a este tema, ya que notó que no fue mencionado en la prensa: “¿Me parece a mí o andan muy calladitos desde hace una semana? ¿Qué pasó, el informe del defensor de menores los dejó sorprendidos? ¿Al ejército de trolls lo tomó por sorpresa?”

"Qué casualidad que ciertos 'periodistas' (si así podemos llamarlos) hicieran silencio absoluto. ¿Será también casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra? ¿Será casualidad que los programas de chimentos baratos de América no dijeron nada? O como les llegan los sobrecitos hacen silencio cuando les conviene..." señaló.

El jugador apuntó especialmente contra los periodistas: "Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender una profesión a la cuáles llevaron a la decadencia. Porque informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre. Son los mismos que me quisieron hundir mediáticamente con barbaridades que repetían de su informante, pero se olvidaron que yo no vivo del chisme barato".

"Siempre cumplí y cumplo con la Justicia, con lo correcto, con la verdad y sobre todas las cosas soy auténtico. A las pruebas me remito y pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a la edad que tienen, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año cuando vivían solas conmigo y les arrebataron, haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras", concluyó.