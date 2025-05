Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara por videollamada fallida con sus hijas

Mauro Icardi efectuó un fuerte descargo en redes sociales, donde denunció que nuevamente no se realizó la videollamada con sus hijas, Francesca e Isabella, como había acordado con el Ministerio Público Tutelar de Argentina.

A las 1:30 de la madrugada en Turquía, el futbolista criticó a su expareja, Wanda Nara, y al abogado de ella, Nicolás Payarola, enfatizando que el vínculo con sus hijas siempre ha estado presente en el expediente judicial. "La supuesta revinculación es solo un capricho de la madre que intenta alejar a mis hijas", escribió Icardi en sus Instagram Stories.

Además, el deportista acusó directamente a Payarola, afirmando: "El Dr. Payarola decide si las niñas quieren comunicarse o no. Perdón, Dr., no... recuérdenme que no tiene matrícula. De esta manera, desobedecen órdenes de un juez y de profesionales del Ministerio Público que se preocupan por la salud mental de mis hijas".

Icardi agregó que espera que la justicia actúe en consecuencia y pidió sanciones para la madre y su abogado por sus acciones. "Voy por todo y contra todos. Si siguen haciendo falsas denuncias o amenazando, será cuestión de tiempo", avisó.

Finalmente, subrayó su intención de pelear por la tenencia de sus hijas: "Quiero ver cómo responden los moralistas cuando mis niñas estén a salvo y felices. No puedo permitir que sigan obligándolas a mentir, son solo niñas de 10 y 8 años". En esta controversia, Icardi acusó nuevamente al abogado Guillermo Gastón López de hostigamiento, relacionándolo con el caso de la China Suárez y sugiriendo que sus acciones han sido perjudiciales.