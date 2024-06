Matías Alé le pidió casamiento a su novia en el escenario de los Martín Fierro

Matías Alé sorprendió a todos en la entrega de los Martín Fierro Federal cuando tras recibir el premio a Mejor Labor Animación Masculina le propuso casamiento a su joven novia en el escenario del evento.

El actor de 46 años presentó días atrás a su novia Martina Vignolo, una joven profesora de educación física de 22 años oriunda de Mar del Plata hace tan solo un mes.

/Inicio Código Embebido/

Sin anillo y con mas de 5 minutos de palabras tras palabras, #MatiasAle le propuso casamiento a su novia durante la ceremonia de los #MartinFierroFederal ????#MartinFierro pic.twitter.com/xrq9VLg1fC — foromedios (@forofms) June 9, 2024

/Fin Código Embebido/

Matías Alé fue premiado en los Martín Fierro Federal en la categoría Mejor Labor Animación Masculina por su participación en el programa Showbeach de la televisión de Carlos Paz.

Al recibir el galardón, el actor emocionado comenzó a dar un discurso sobre los duros momentos que tuvo que atravesar. “Es un sueño cumplido. Hace 25 años que te sueño Martín Fierro, hace 27 años se me fue mi papá, hoy lo tengo en este reloj, color azul y oro”, comenzó mientras su flamante novia lo veía con lágrimas en los ojos.

"Voy a decir dos cosas y son las últimas. Una, yo me caí y me levanté. En mi mejor momento no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepan que para mí esto era un sueño”, agregó.

Luego llegó el momento en que sorprendió a todos los presentes. El actor miró su novia y expresó: "Esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo”, dijo mientras los conductores de los premios llamaban a Martina a subir al escenario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Alé le pidió a los presentes permiso para extenderse unos minutos más con respecto a los clásicos discursos que se suelen dar en estos premios y cuando llegó su novia al escenario el actor dijo: “Mi amor. Tengo amor, tengo trabajo, salud, tengo a mi mamá y a mi papá”.

“No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha. Él la tiene en su casa”, indicó Matías, que en lugar de darle a su novia el típico anillo le entregó una pequeña alpargata.

“Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo, pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”, continuó.

La joven de 22 años, visiblemente emocionada, respondió “sí, obvio” a la propuesta del actor. Tras la entrega de premios, la joven publicó una historia de apoyo para el actor y confirmó su respuesta a la pregunta de Alé.

El posteo de la joven después de los premios (Foto: Captura)