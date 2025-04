Martina Pereyra se entera de la muerte de su abuela tras salir de Gran Hermano y se quebró

Tras salir de la casa de Gran Hermano, Martina Pereyra recibió la noticia del fallecimiento de su abuela, quien murió mientras ella participaba en el programa y no fue informada a solicitud de su familia. En su aparición como invitada en La noche de los ex, el conductor, Robertito Funes Ugarte, la interrogó sobre su sentir al enterarse de la triste noticia. Aunque ella pidió no tocar el tema, él insistió y resultó en un momento de gran emoción para ella, quien terminó en llanto.

La situación generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde muchos cuestionaron el accionar de Funes Ugarte. Reconociendo el mal momento que provocó, el presentador se disculpó personalmente con la joven.

En el programa Bendita, Beto Casella analizó lo sucedido y los panelistas defendieron diversas posturas. En especial, Joe Fernández y Enzo Aguilar cargaron contra Robertito, quien respondió a sus críticas a través de su cuenta en X, publicando una foto con sus detractores y un mensaje contundente.

"2 losers: uno bueno para nada, ni músico, ni tarotista, un bobo. El otro, aspirante a chimentero. Revolvedores de basura, mal informados. Si hablan sueltos de ‘bombacha’, vean la historia completa. Teñido, viniste a mi streaming, te hacías el buenito, y sos malo y trepador cual araña", escribió Funes Ugarte.

Ante esto, Enzo Aguilar no tardó en responderle: "Teñido, trepador y malo, pero no hice llorar a una piba con golpes bajos".