FOTO: Marianela Núñez: "Griselda Siciliani es de las actrices que más me inspiran"

Conmovida hasta las lágrimas, Marianela Núñez vivió una despedida inolvidable del Teatro Colón tras sus funciones de Don Quijote. En un posteo en Instagram, la reconocida bailarina compartió un emotivo video abrazando a la actriz Griselda Siciliani, a quien le dedicó sentidas palabras. “Admiración, amor y mucho agradecimiento. De las actrices que más me inspiran en el mundo”.

“Es una de las actrices que más me inspira en el mundo. Todo lo que hace es impecable, genuino. Hacía tiempo que quería conocerla en persona para agradecerle por la inspiración que me brinda cada vez que la veo actuar. Este encuentro me lo guardo en el corazón para siempre. Gracias infinitas por estar esa noche en el Colón para ver Don Quijote. Te adoro y admiro muchísimo”, continuó la bailarina.

“Nuestra Marianela, orgullo nacional. Muero de amor y emoción”. Ambas artistas dejaron en claro el cariño mutuo y el valor del encuentro.

La relación entre ambas artistas ya había quedado en evidencia semanas antes, cuando Siciliani publicó un video de la ovación que recibió Núñez en el Colón. En ese posteo, la actriz escribió: “El Colón explotado, rendido a tus pies Marianela Núñez. Qué artista única sos. Ni en mis sueños más locos hubiera imaginado vivir esta noche, invitada por vos y por Julio Bocca, junto a mi hija. Nos fuimos con las manos rotas de aplaudir. Inolvidable”, expresó.

La despedida de Núñez fue mucho más que una función. Fue el cierre de un ciclo para quien desde los 16 años representa al país en el mundo como figura principal del Royal Ballet de Londres. Con la sala llena, ovación de pie, así Marianela selló un regreso triunfal y profundamente emotivo.

Afuera, una multitud esperó por ella como si se tratara de una estrella de rock. Carteles, gritos, lágrimas y aplausos marcaron el tono de esta despedida que no solo fue el adiós a un escenario, sino el abrazo de todo un país a una de sus máximas exponentes culturales que demuestra el talento argentino en cada escenario internacional en que se presenta.