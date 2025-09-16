En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Racing

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Marianela Mirra confesó su embarazo a Gastón Trezeguet y despertó polémica

Aunque el entorno de la ex Gran Hermano intentó negar la noticia, Gastón Trezeguet reveló una conversación irrefutable.

16/09/2025 | 18:04Redacción Cadena 3

FOTO: “La verdad es que estoy...”: la confesión de Marianela Mirra que será imposible de desmentir

Según parece, entre exs participantes de Gran Hermano, las amistades perduran intactas años después del reality, es así que Marianella Mirra le confesó su embarazo de José Alperovich, al columnista Gastón Trezeguet quien ratificó la noticia.

Con una condena por abuso sexual y mentras atraviesa la prisión domiciliaria, Alperovich aguarda por su primer hijo con Mirra. Aunque el entorno de la ex “hermanita” intentó negar la gestación, el mismo panelista de GH fue quien insistió en el tema.

Así es que Trezeguet describió su diálogo con Mirra: “Nos reíamos de las versiones de embarazo y, en un momento, ella me dijo que no me ría tanto porque es verdad y me contó, ‘Ya te puedo decir que estoy embarazada’”.

“Es una amiga que me lo está confesando con toda la alegría del mundo y yo le dije que estoy contento por ella. La vi exultante, en su mejor momento”, contó Gastón, aunque su amiga no lo “dejó” que divulgue la novedad: “No me tendría que contar nada más”, exclamó entre risas.

“Cuando corté, di por hecho que -estaba autorizado a difundirlo- porque tengo un programa de streaming y hablo sobre todos los Gran Hermano todos los días. No sabía que había un ‘no’”, añadió el columnista.

Entre tantos colegas de prensa enterados del embarazo, Mirra terminó por estar al tanto de la masividad y se molestó con su amigo: “Cuando le llegó a ella, me dijo ‘Boludo, no te cuento más nada’. Me terminó por preguntar ‘Si no lo cuento yo, ¿Cómo lo vas a decir vos?’”.

Lectura rápida

¿Quién confesó su embarazo a quién?
Marianela Mirra confesó su embarazo a Gastón Trezeguet.

¿Qué opina Trezeguet sobre la noticia?
Trezeguet se mostró contento por la noticia y afirmó que Mirra estaba exultante.

¿Qué situación atraviesa Alperovich?
José Alperovich se encuentra bajo prisión domiciliaria y tiene una condena por abuso sexual.

¿Cómo reaccionó Mirra ante la difusión de la noticia?
Se molestó con Trezeguet al enterarse de que la noticia se había difundido sin su consentimiento.

¿Qué hizo Trezeguet después de hablar con Mirra?
Trezeguet creyó que estaba autorizado a hablar del embarazo en su programa de streaming.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho