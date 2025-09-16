Marianela Mirra confesó su embarazo a Gastón Trezeguet y despertó polémica
Aunque el entorno de la ex Gran Hermano intentó negar la noticia, Gastón Trezeguet reveló una conversación irrefutable.
16/09/2025 | 18:04Redacción Cadena 3
FOTO: “La verdad es que estoy...”: la confesión de Marianela Mirra que será imposible de desmentir
Según parece, entre exs participantes de Gran Hermano, las amistades perduran intactas años después del reality, es así que Marianella Mirra le confesó su embarazo de José Alperovich, al columnista Gastón Trezeguet quien ratificó la noticia.
Con una condena por abuso sexual y mentras atraviesa la prisión domiciliaria, Alperovich aguarda por su primer hijo con Mirra. Aunque el entorno de la ex “hermanita” intentó negar la gestación, el mismo panelista de GH fue quien insistió en el tema.
Así es que Trezeguet describió su diálogo con Mirra: “Nos reíamos de las versiones de embarazo y, en un momento, ella me dijo que no me ría tanto porque es verdad y me contó, ‘Ya te puedo decir que estoy embarazada’”.
“Es una amiga que me lo está confesando con toda la alegría del mundo y yo le dije que estoy contento por ella. La vi exultante, en su mejor momento”, contó Gastón, aunque su amiga no lo “dejó” que divulgue la novedad: “No me tendría que contar nada más”, exclamó entre risas.
“Cuando corté, di por hecho que -estaba autorizado a difundirlo- porque tengo un programa de streaming y hablo sobre todos los Gran Hermano todos los días. No sabía que había un ‘no’”, añadió el columnista.
Entre tantos colegas de prensa enterados del embarazo, Mirra terminó por estar al tanto de la masividad y se molestó con su amigo: “Cuando le llegó a ella, me dijo ‘Boludo, no te cuento más nada’. Me terminó por preguntar ‘Si no lo cuento yo, ¿Cómo lo vas a decir vos?’”.
Lectura rápida
¿Quién confesó su embarazo a quién?
Marianela Mirra confesó su embarazo a Gastón Trezeguet.
¿Qué opina Trezeguet sobre la noticia?
Trezeguet se mostró contento por la noticia y afirmó que Mirra estaba exultante.
¿Qué situación atraviesa Alperovich?
José Alperovich se encuentra bajo prisión domiciliaria y tiene una condena por abuso sexual.
¿Cómo reaccionó Mirra ante la difusión de la noticia?
Se molestó con Trezeguet al enterarse de que la noticia se había difundido sin su consentimiento.
¿Qué hizo Trezeguet después de hablar con Mirra?
Trezeguet creyó que estaba autorizado a hablar del embarazo en su programa de streaming.
[Fuente: Noticias Argentinas]