Mariana Nannis arremetió contra Melody Luz: "Esta pulga es conflictiva y fiestera"

Mariana Nannis se expresó desde Marbella en el programa Puro Show, tras conocer la reconciliación de su hijo Alex Caniggia y Melody Luz, además de la disputa que esta pareja tuvo con su hija Charlotte.

“A Charlotte no le gusta pelear. No es conflictiva. Siempre le compré regalos y le cuidé a la bebé. Con mis hijos fui generosa y eso lo aprendieron. Charlotte me hizo saber que ‘La pulga’ (así la denomina a Melody) la trató mal”, apuntó la mediática.

“La gente normal no deja a su hija al cuidado de una mucama y se va a trabajar. Esta pulga es conflictiva. No veo a mi hija enfrentándose con nadie. Solo vi a esta pulga una vez y se metió conmigo. Ella no contó la verdad, sobre por qué le pedí a mi hijo que se fuera de mi casa en Marbella. Cuando llegó, fui percibiendo cosas extrañas”, agregó.

Nannis estableció una comparación entre Melody y las anteriores novias de su hijo: “Nunca tuve conflictos con las ex de Alexander. Mantengo el contacto con ellas, pero esta chica solo trae problemas. No soy yo la conflictiva. Su actitud no puede atacarme. No comprende mi humor, que es ácido. Es descerebrada. El mensaje no estaba dirigido a ella”.

Finalmente, Nannis dio su parecer sobre la relación de su nuera con el chef Santiago del Azar: “El chef es una víctima, igual que mi hijo. Ella los utiliza a su antojo. Hoy está con uno y mañana con otro. Y quizás quiera estar con ambos, si su estilo de vida es fiestero”.