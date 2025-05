María Fernanda Callejón estalló de indignación ante un notero durante estreno familiar

María Fernanda Callejón asistió junto a su hija Giovanna a la avant premiere de la película 'Lilo & Stitch', donde se desató una situación tensa con un cronista de Puro Show. El periodista intentó realizar preguntas a la actriz mientras ella estaba acompañada por su pequeña, algo que generó su evidente malestar.

"Hizo una pasada sin hablar con los medios. Estaba con su hija y no quiso hablar, se metió directamente a ver la película. No me sorprendió su actitud porque ya me había pasado", comentó el cronista antes de presentar la nota.

Cuando el notero empezó a preguntarle, Callejón respondió: "Estoy con mi hija, no quiero hablar de nada. Por favor no me falten el respeto. Mi hija no puede escuchar. Respétenme que estoy con mi hija que es menor. No quiero hablar de nada, no tengo ganas".

En medio de la escena, la actriz mantuvo su postura y continuó expresando su desagrado: "Los escándalos los hacen ustedes, no yo. Sos un irrespetuoso de mierda. ¿Te podés ir por favor o querés que llame a la seguridad? Hay una menor, te vas. Me faltaste el respeto, te dije que no quiero contestar porque está mi hija", enfatizó, mostrando su furia ante la situación.

Al culminar la función, Callejón salió del cine expresando su frustración y gritándole al cronista: "Imbéciles. Ahora sí pueden poner 'la furia de María Fernanda Callejón'. Vayan a laburar, manga de soretes todos". Esto provocó revuelo en las redes sociales, donde el video de su enojo se volvió viral.

Asimismo, tuvo otro encontronazo con un cronista de 'Farándula Show', lo que amplificó aún más dicha polémica entre los medios y la actriz.