FOTO: María Becerra reflexionó sobre su privilegio al poder tomar agua de un filtro

María Becerra acudió como invitada al programa “Nadie Dice Nada”, de Nico Occhiato y contó cómo se siente cuando regresa a su ciudad natal. "Cuando vuelvo a Quilmes, a la casa de mis viejos. Soy mucho de volver. Me pasa que veo todo tipo de realidades", contó la artista en Luzu TV.

"Tengo amigas del monoblock o La Carolina. Tengo amigos de todos lados. Me pasa, de repente caer en cuenta de qué 'zarpado', que privilegio que tengo de poder tomar agua de un bidón o de tener el filtro y no tomar el agua de la canilla", reconoció Becerra,

"Ves un montón de cosas y decís 'guau'. Como esto que yo no lo considero tanto porque es una realidad para mí, hay mucha gente que es un privilegio para ellos", destacó María.

Muy comprometida con mejorar la situación social de las personas, María reveló que le gustaría abrir un refugio de animales. "De mascotas y silvestres que son víctimas del contrabando", explicó.

También sueña con crear una fundación para ayudar a madres solteras, mientras anhela algún día ser madre, tras haber sufrido dos embarazos ectópicos, que pusieron en riesgo su vida.