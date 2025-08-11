En vivo

María Becerra reflexionó sobre su privilegio al poder tomar agua de un filtro

La cantante se refirió a la situación social que atraviesa la Argentina.

11/08/2025 | 15:12Redacción Cadena 3

FOTO: María Becerra reflexionó sobre su privilegio al poder tomar agua de un filtro

María Becerra acudió como invitada al programa “Nadie Dice Nada”, de Nico Occhiato y contó cómo se siente cuando regresa a su ciudad natal. "Cuando vuelvo a Quilmes, a la casa de mis viejos. Soy mucho de volver. Me pasa que veo todo tipo de realidades", contó la artista en Luzu TV.

"Tengo amigas del monoblock o La Carolina. Tengo amigos de todos lados. Me pasa, de repente caer en cuenta de qué 'zarpado', que privilegio que tengo de poder tomar agua de un bidón o de tener el filtro y no tomar el agua de la canilla", reconoció Becerra,

"Ves un montón de cosas y decís 'guau'. Como esto que yo no lo considero tanto porque es una realidad para mí, hay mucha gente que es un privilegio para ellos", destacó María.

Muy comprometida con mejorar la situación social de las personas, María reveló que le gustaría abrir un refugio de animales. "De mascotas y silvestres que son víctimas del contrabando", explicó.

También sueña con crear una fundación para ayudar a madres solteras, mientras anhela algún día ser madre, tras haber sufrido dos embarazos ectópicos, que pusieron en riesgo su vida.

Lectura rápida

¿Qué compartió María Becerra en el programa?
Habló sobre su sentimiento al regresar a Quilmes y sus reflexiones sobre el privilegio de acceso al agua.

¿Con quién participó María en el programa?
Invitada por Nico Occhiato en “Nadie Dice Nada”.

¿Cómo describe su experiencia al volver a su ciudad natal?
Menciona que observa diferentes realidades durante sus visitas.

¿Qué planes tiene para ayudar a la comunidad?
Desea abrir un refugio de animales y una fundación para madres solteras.

¿Qué eventos personales la llevaron a querer ser madre?
Sufrió dos embarazos ectópicos que afectaron su salud.

[Fuente: Noticias Argentinas]

