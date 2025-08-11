Maluma interrumpió su show para retar a una fanática por llevar a su bebé

Maluma interrumpió su show en México para retar a una de sus seguidoras al notar que había ido al show junto a su bebé y no lo estaba cuidando como corresponde.

El cantante no pudo soportar ver que la mujer moviera a su hijo “como si fuera un juguete” y hasta intentaba acercarlo hasta la tarima para ponerlo bien cerca suyo.

“No, no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga. Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año”, dijo Maluma.

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025

El 9 de marzo, Maluma recibió a su primera hija llamada Paris, fruto de su relación con Susana Gómez y, tal vez por ese motivo, es consciente de lo que sufren los bebés al escuchar sonidos tan fuertes como los hay en los recitales.

“¿A un concierto donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo”, pidió el artista.

“La verdad, la verdad, qué pesar, eso, eso, eso es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un, un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que soy papá, yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente”, le dijo el músico.