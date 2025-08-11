En vivo

Espectáculos

Maluma interrumpió su show para retar a una fanática por llevar a su bebé

El artista colombiano detuvo su presentación en el Palacio de los Deportes para cuestionar la presencia de un niño de un año entre el público.

11/08/2025 | 10:34Redacción Cadena 3

FOTO: Maluma se enojó con una fanática

Maluma interrumpió su show en México para retar a una de sus seguidoras al notar que había ido al show junto a su bebé y no lo estaba cuidando como corresponde.

El cantante no pudo soportar ver que la mujer moviera a su hijo “como si fuera un juguete” y hasta intentaba acercarlo hasta la tarima para ponerlo bien cerca suyo.

“No, no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga. Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año”, dijo Maluma.

El 9 de marzo, Maluma recibió a su primera hija llamada Paris, fruto de su relación con Susana Gómez y, tal vez por ese motivo, es consciente de lo que sufren los bebés al escuchar sonidos tan fuertes como los hay en los recitales.

“¿A un concierto donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo, pidió el artista.

La verdad, la verdad, qué pesar, eso, eso, eso es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un, un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que soy papá, yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente”, le dijo el músico.

Lectura rápida

¿Qué hizo Maluma en el show? Interrumpió su presentación para retar a una fan que llevó a su bebé.

¿Por qué se enojó? Maluma criticó que la mujer no cuidara adecuadamente a su hijo en un ambiente ruidoso.

¿Qué pidió el cantante? Recomendó cuidar los oídos del bebé ante el alto volumen del concierto.

¿Cuál es la relación de Maluma con el tema? Recientemente se convirtió en padre de una niña llamada Paris.

¿Cómo describió Maluma el acto de la madre? Lo calificó como un “acto de irresponsabilidad”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

